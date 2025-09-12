„500 plus dla małżeństw” coraz bliżej? Senat liczy miliardowe koszty

Senacka Komisja Petycji ponownie zajmuje się pomysłem tzw. „500 plus dla małżeństw”, czyli małżeńskiego świadczenia jubileuszowego dla par z bardzo długim stażem. Podczas posiedzeń komisji omawiany jest projekt przygotowany przez Biuro Legislacyjne na potrzeby Komisji Ustawodawczej. Założenie jest proste: jednorazowa wypłata miałaby trafić do małżonków obchodzących okrągłe rocznice ślubu, a wysokość świadczenia zależałaby od stażu – od 5000 zł po 50 latach, przez 5500 zł po 55 latach, aż do 8000 zł po 80 latach wspólnego pożycia.

Pieniądze dla małżeństw

W toku prac parlamentarzyści zlecili przygotowanie kolejnej Oceny Skutków Regulacji, z różnymi wariantami obejmującymi m.in. wszystkie pary z co najmniej 50-letnim stażem. Z wyliczeń wynika, że koszt programu mógłby przekroczyć 1 mld zł rocznie. Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko negatywne, wskazując na sytuację budżetu państwa, procedurę nadmiernego deficytu oraz inne priorytety wydatkowe. Z kolei Ministerstwo Rodziny początkowo również było sceptyczne, choć zapowiedziało ponowne rozpatrzenie swojego stanowiska.

Mimo zastrzeżeń koszty i kształt rozwiązania wciąż są analizowane. Pojawiła się poprawka przewodniczącego komisji Roberta Mamątowa, by ograniczyć świadczenie do jednorazowej wypłaty 5000 zł dla wszystkich małżeństw, które osiągnęły 50 lat wspólnego życia (i więcej). Komisja zleciła Biuru Legislacyjnemu aktualizację OSR uwzględniającą ten wariant, a także doprecyzowanie zakresu uprawnionych.

Zwolnienie z podatku

Projekt przewiduje włączenie „małżeńskiego świadczenia jubileuszowego” do katalogu świadczeń rodzinnych. Dzięki temu byłoby zwolnione z PIT, wyłączone spod egzekucji i potrąceń oraz nieuwzględniane przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. Wypłata następowałaby na wniosek, składany w urzędzie gminy lub miasta, z dołączeniem zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego potwierdzającego staż małżeński; okres separacji nie liczyłby się do stażu. Wstępnie wskazywano, że wejście w życie wymagałoby dostosowania systemów oraz zabezpieczenia środków w budżecie, dlatego sugerowano termin od 1 stycznia 2026 r.

Zwolennicy projektu akcentują promocję trwałości małżeństwa i uhonorowanie par, które przez dekady budowały stabilność rodzinną. Krytycy zwracają uwagę na obciążenia finansów publicznych i konkurencyjne potrzeby społeczne. Komisja Petycji kontynuuje prace, oczekując na zaktualizowane wyliczenia kosztów i dalsze opinie.

