Polacy o skróceniu godzin pracy dla matek. Sondaż dla „Wprost"

Pod koniec lipca do Sejmu trafiła petycja obywatelska w sprawie zwiększenia przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia. Zaproponowano m.in. wprowadzenie 7-godzinnego dnia pracy.

Twórcy petycji tłumaczą, że proponowane zmiany mają na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Chodzi również o zwiększenie praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci.

– Dzietność w Polsce spadła do rekordowego poziomu. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku wskaźnik dzietności wyniósł zaledwie 1,099, co oznacza, że przeciętna kobieta w wieku rozrodczym (15-49 lat) urodziła średnio nieco ponad jedno dziecko. To najniższy wynik w historii III RP i jeden z najgorszych w Unii Europejskiej. Tymczasem dla zapewnienia zastępowalności pokoleń niezbędny jest wskaźnik na poziomie 2,1 (bez migracji) – podkreślono w petycji.

Zdaniem autorów petycji powyższe dane to efekt m.in. obaw kobiet dotyczących życia zawodowego. Z przytoczonych badań GUS i CBOS wynika, że co piąta kobieta w Polsce nie decyduje się na dziecko, ponieważ obawia się, że nie poradzi sobie z pogodzeniem pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem. Dodatkowe 13 proc. Polek wyraża lęk przed utratą pracy po ciąży lub podczas urlopu macierzyńskiego.

Polacy o 7-godzinnym pracy dla matek

Co na temat sądzą 7-godzinnego dnia pracy dla matek dzieci do 13. roku życia sądzą Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost". Okazuje się, że pomysł ten podoba się połowie respondentów (50,7 proc.). Odmiennego zdania jest co czwarty badany (26,1 proc.), a 23,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Propozycję popiera 52,4 proc. kobiet, ale i wśród mężczyzn akceptacja jest dość wysoka (48,8 proc.). Co ciekawe, odsetek głosów na „nie" jest nieco wyższy wśród pań (26,6 proc, wobec 25,5 proc. wśród panów).