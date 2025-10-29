Na to poszły środki z KPO. Ogromne zainteresowanie

We wtorek Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podsumował wykorzystanie alokacji pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Zwiększania Odporności na transformację energetyczną. Przyjmowanie wniosków zakończyło się 15 października, ale część jest nadal oceniana. Umowy muszą zostać zawarte do 31 sierpnia 2026 roku, jednak wydatkowanie pieniędzy może nastąpić później.

Ogromne zainteresowanie środkami z KPO

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna", zainteresowanie pieniędzmi z KPO na transformację energetyczną przewyższyło dostępne środki.

Początkowo BGK dysponował budżetem w wysokości 96,1 mld zł, z czego zdecydowana większość środków miała formę pożyczek. Wsparcie bezzwrotne przewidziano jedynie na inwestycje w technologie wodorowe, na które przeznaczono 2,1 mld zł.

Cytowana przez dziennik prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK podkreśla, że „całość pieniędzy zostanie rozdysponowana". Dotychczas bank podpisał umowy na prawie 82 mld zł, jednak zainteresowanie programem okazało się znacznie większe niż dostępny budżet. Wartość zgłoszonych wniosków wyniosła ok. 150 mld zł.

Największa część środków, bo aż 67,2 mld zł została przeznaczona na pożyczki w ramach Funduszu Wsparcia Energetyki. W ramach tego instrumentu zawarto sześć umów na prawie 61 mld zł. Mają one zostać wykorzystane na budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Drugim kluczowym instrumentem KPO były inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast. Na ten cel przeznaczono 14,8 mld zł. Do tej pory bank podpisał ponad tysiąc umów obejmujących około 3 tys. zadań o łącznej wartości niemal 7,8 mld zł. Projekty te obejmują szeroki zakres działań – od termomodernizacji budynków, przez rozwój transportu niskoemisyjnego, aż po inwestycje w odnawialne źródła energii.

Trzecim instrumentem była budowa morskich farm wiatrowych w ramach Funduszu na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej. Początkowo na ten cel planowano przeznaczyć około 20 mld zł, jednak ostatecznie budżet został zmniejszony do 9,8 mld zł. Dotychczas bank podpisał pięć umów dotyczących tego segmentu.

Dziennik przypomina, że budżet na transformację energetyczną został zmniejszony na rzecz m.in. funduszu obronności i bezpieczeństwa.

