Kontrole KPO ujawniają nadużycia. W grę wchodził nawet zakup jachtu

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o wynikach kontroli dotyczących wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Spośród 3206 przeprowadzonych weryfikacji, 39 miało charakter pogłębiony. Właśnie w tej grupie, jak przekazała ministra, wykryto siedem przypadków nieprawidłowości. - Większość beneficjentów jest uczciwych, jednak zawsze przy dużych pieniądzach pojawiają się cwaniacy – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Konflikt interesów

Zastrzeżenia dotyczyły m.in. konfliktu interesów oraz wydatkowania pieniędzy niezgodnie z celem, dla którego zostały przyznane. Najgłośniejszym przykładem stał się zakup jachtu, który – jak podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz – nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie służył zwiększeniu przychodów przedsiębiorcy. W tym przypadku rząd zdecydował o cofnięciu dofinansowania, a beneficjent będzie musiał zwrócić otrzymane środki.

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że kontrole nadal trwają i nie zakończą się na obecnym etapie. Do dalszej weryfikacji skierowano już 1389 projektów, które budzą wątpliwości. Minister dodała, że nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy KPO w branży HoReCa będzie kontynuowany, a każda nieprawidłowość będzie skutkowała konsekwencjami finansowymi.

Wydatki z KPO

Sprawa wydatków z KPO wywołała duże emocje już w sierpniu, gdy w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się informacje o projektach finansowanych z funduszy unijnych. Użytkownicy wskazywali na przykłady dotacji przeznaczonych na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnych strzelnic. Temat szybko został podchwycony przez media i polityków, którzy publicznie komentowali zasady rozdysponowywania pieniędzy z KPO.

Jak wynika z informacji resortu, wykryte nieprawidłowości stanowią niewielki odsetek wszystkich projektów, jednak kontrole mają na celu wyeliminowanie przypadków, w których dotacje są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Minister Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że rząd będzie konsekwentnie egzekwował zwrot środków w sytuacjach, gdy beneficjenci naruszają zasady programu.

