Ta nowelizacja daje podatnikowi lepszą pozycję? Fiskus i tak ma furtki

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, która wprowadza zasadę domniemania niewinności podatnika w postępowaniach wszczynanych z urzędu. Nowela była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego.

– Na pewno cieszy fakt, że prace inicjatywy społecznej na rzecz deregulacji nie zostały zatrzymane na żadnym etapie procesu legislacyjnego. Mam nadzieję, że to dobra wróżba dla kolejnych propozycji — nie tylko zespołu SprawdzaMY, ale również innych wartościowych inicjatyw i rozwiązań prawnych, w tym podatkowych, przedstawianych przez Business Centre Club (BCC) oraz inne organizacje – podkreśla Michał Borowski, przewodniczący Komisji Podatkowej BCC.

Co to jest zasada domniemania niewinności podatnika?

Wprowadzona październikową nowelizacją zasada domniemania niewinności podatnika oznacza, że w sytuacjach wątpliwych, których nie da się jednoznacznie wyjaśnić, organy podatkowe będą musiały rozstrzygać na korzyść podatnika. W praktyce to urząd skarbowy będzie zobowiązany do udowodnienia winy podatnika, jeśli nie ma pewności co do stanu faktycznego zdarzenia.

Zasada domniemania niewinności podatnika – trzy wyjątki

Nowela przewiduje jednak trzy wyjątki od tej zasady. Nie będzie ona obowiązywać, gdy w postępowaniu uczestniczą strony o sprzecznych interesach lub wynik sprawy ma wpływ na interesy innych osób, gdy przepisy prawa wymagają od podatnika wykazania określonych faktów, oraz gdy zastosowanie zasady kolidowałoby z ważnym interesem publicznym, w tym istotnym interesem państwa.

Czytaj też:

Duże zmiany w prawie. Eksperci nie kryją obaw

Ekspert: „Mogą pojawić się niekorzystne rozstrzygnięcia dla podatników”

Zdaniem eksperta, wspomniane trzy wyjątki od zasady domniemania niewinności podatnika mogą budzić niepokój

– Jeśli chodzi o samą nowelizację dotyczącą rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, mam w tej kwestii mieszane odczucia — bynajmniej nie ze względu na samą ideę, która jest w pełni zrozumiała i słuszna, lecz z powodu brzmienia przyjętej regulacji – mówi Borowski.

Jak wyjaśnia, szczególnie niepokojące wydają się wyjątki, które pozwalają organom podatkowym odstępować od tej zasady.

– Obawiam się, że w praktyce nadal mogą pojawiać się problemy interpretacyjne oraz niekorzystne rozstrzygnięcia dla podatników. Dlatego, jako praktyk, zachowałbym umiarkowany optymizm i nie określałbym tej zmiany jako przełomowej dla podatników – stwierdza przewodniczący Komisji Podatkowej BCC.

Czytaj też:

To uderzy w przedsiębiorców. O tyle wzrośnie ZUS w przyszłym rokuCzytaj też:

Koniec z problemami w ryczałcie? Resort ma pomysł