To uderzy w przedsiębiorców. O tyle wzrośnie ZUS w przyszłym roku

Na przyszły tydzień zaplanowano pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Zgodnie z dokumentem, prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniesie 9420 zł, co przełoży się na wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców o 8,6 proc.

Ile wyniosą składki ZUS w 2026 roku?

Podstawą obliczania składek ZUS dla przedsiębiorców jest 60 proc. prognozowanej średniej krajowej. Przy przewidywanym przeciętnym wynagrodzeniu w 2026 roku oznacza to, że podstawa składek wyniesie 5652 zł. W efekcie miesięczne składki ZUS dla przedsiębiorców osiągną 1926,76 zł – bez uwzględnienia składki zdrowotnej, która będzie naliczana osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania.

– W roku 2025 składki wynoszą 1773,96 zł. Oznacza to wzrost o 152,80 zł miesięcznie, a rocznie nawet o 1833,60 zł. W konsekwencji można powiedzieć, że sam wzrost składek społecznych w 2026 r. odpowiada mniej więcej „jednej dodatkowej miesięcznej składce” w skali roku. Warto wspomnieć, że jeszcze w 2021 r. pełne składki społeczne z chorobowym wynosiły 998,37 zł. W 2026 r. będzie to już wspomniane 1926,76 zł, a to oznacza wzrost na przestrzeni tych lat aż o 93 proc., tj. o 928,39 zł miesięcznie, a rocznie o ponad 11 tys. zł. – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Składki ZUS w 2026 – wyliczenia

Duży ZUS w 2026 r. – zmiany w składkach (w porównaniu z 2025 r.)

Składka emerytalna: 2025 r.: 1 015,78 zł → 2026 r.: 1 103,27 zł

Składka rentowa: 2025 r.: 416,30 zł → 2026 r.: 452,16 zł

Składka chorobowa: 2025 r.: 127,49 zł → 2026 r.: 138,47 zł

Składka wypadkowa: 2025 r.: 86,90 zł → 2026 r.: 94,39 zł

Fundusz pracy: 2025 r.: 127,49 zł → 2026 r.: 138,47 zł

Razem składki (bez składki zdrowotnej):

2025 r.: 1 773,96 zł → 2026 r.: 1 926,76 zł (wzrost o 152,80 zł)

(Do powyższych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną, która zależy od wybranej formy opodatkowania.)

Czytaj też:

ZUS konfiskuje składki emerytalne? Przepadają setki tysięcy złotych

Problematyczna składka zdrowotna

Znacznie większy wzrost w 2026 r. czeka przedsiębiorców z tytułu składki zdrowotnej.

– Minimalna składka zdrowotna wzrośnie aż o 37,4 proc. Dodatkowo składka zdrowotna nie jest objęta zwolnieniem w ramach wakacji składkowych. Choć miała zostać trwale obniżona (ustawa została zawetowana w maju), w 2026 roku wróci zasada, że składka nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jak przypomina ekspert, w 2025 roku obowiązuje wyjątkowo 9 proc. liczone od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że obecnie podstawa jest o 25 proc. niższa. W przyszłym roku wrócimy do „starych” zasad wyliczania minimalnej składki zdrowotnej.

– W efekcie, przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 4806 zł, przedsiębiorcy zapłacą co najmniej 432,54 zł miesięcznie – niezależnie od tego, czy osiągną dochód, czy stratę. To o 117,58 zł miesięcznie więcej niż w 2025 roku. Oznacza to, że w 2026 roku miesięcznie łącznie ZUS przedsiębiorców wzrośnie o co najmniej 270,38 zł, a rocznie aż o 3 244,56 zł – wskazuje Piotr Juszczyk.

Czytaj też:

Mały ZUS w górę? Składka zdrowotna zaboli przedsiębiorców

Co z wakacjami składkowymi od ZUS?

Jak przypomina ekspert podatkowy, tzw. wakacje składkowe obowiązują od 1 listopada 2024 r. i pozwalają osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze lub będącym wspólnikiem spółki cywilnej nie płacić ZUS w jednym miesiącu w roku. Zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej.

– Za 2024 r. było to możliwe tylko w grudniu, a ulga była odczuwalna dopiero w 2025 r., gdyż za grudzień 2024 płatność za składki była do 20 stycznia 2025 r. W 2025 r. możliwe jest skorzystanie z ulgi w dowolnym miesiącu. Przedsiębiorcy mogli zdecydować nawet o zwolnieniu za grudzień 2024 i styczeń 2025. Dzięki temu mogli oszczędzić w pierwszych dwóch miesiącach roku nawet 3 374 zł – wylicza Juszczyk.

Ekspert podkreśla, że z wakacji składkowych będzie można skorzystać także w 2026 roku, po spełnieniu warunków i złożeniu odpowiedniego wniosku.

Czytaj też:

KSeF kontra mikroprzedsiębiorcy. Zwolnienie tylko pozorne?Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?