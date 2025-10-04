Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Początek października nie rozpoczął się najlepiej dla funta szterlinga i franka szwajcarskiego, które straciły swoją mocną pozycję i osłabły wobec złotego. Spadki zaliczyły również dolar i euro.

W efekcie wszystkie cztery główne waluty zakończyły tydzień na minusie. W porównaniu z końcówką września widać, że złoty stopniowo zyskiwał na sile, zwłaszcza wobec walut europejskich.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6411 zł, a w piątek wyniósł 3,6253 zł. To oznacza spadek o 1,58 gr. Zmiana jest niewielka, wskazuje na ponowne osłabienie dolara wobec złotego w tym tygodniu.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2688 zł, a w piątek spadło do 4,2559 zł. To zniżka o 1,29 gr, która pokazuje lekki spadek wartości wspólnej waluty wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5739 zł, a zakończył na 4,5527 zł. Oznacza to spadek o 2,12 gr i czyni franka jedną z najsłabszych walut tego tygodnia.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8920 zł, a w piątek spadł do 4,8784 zł. To spadek o 1,36 gr, który potwierdza, że brytyjska waluta znalazła się w grupie słabszych w tym okresie. Tym samym funt coraz bardziej oddala się od psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie 29 września – 3 października 2025 r. (dane NBP):

USD: –1,58 gr (z 3,6411 zł do 3,6253 zł)

EUR: –1,29 gr (z 4,2688 zł do 4,2559 zł)

CHF: –2,12 gr (z 4,5739 zł do 4,5527 zł)

GBP: –1,36 gr (z 4,8920 zł do 4,8784 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 29 września do 3 października 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 3 października

dolar – 3,6253 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8784 zł

Kursy walut – czwartek, 2 października

dolar – 3,6210 zł

euro – 4,2560 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8900 zł

Kursy walut – środa, 1 października

dolar – 3,6245 zł

euro – 4,2586 zł

frank szwajcarski – 4,5542 zł

funt szterling – 4,8812 zł

Kursy walut – wtorek, 30 września

dolar – 3,6315 zł

euro – 4,2692 zł

frank szwajcarski – 4,5616 zł

funt szterling – 4,8839 zł

Kursy walut – poniedziałek, 29 września

dolar – 3,6411 zł

euro – 4,2688 zł

frank szwajcarski – 4,5739 zł

funt szterling – 4,8920 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

