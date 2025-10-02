Rozbił bank w Mini Lotto. Kolejna wielka wygrana

W Mini Lotto padła główna wygrana! Szczęśliwy gracz zgarnął ponad 400 tysięcy złotych, co plasuje tę wygraną w czołówce najwyższych w tym roku. Tymczasem czwartkowe losowanie Lotto i Lotto Plus znów nie wyłoniło „szóstki”, a kumulacja rośnie w oczach. Obecnie do zgarnięcia jest aż 17 milionów złotych!

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 2 października, w Lotto nie padła „szóstka”. Wielu uczestników nie wyszło jednak z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.

Dodatkowe wygrane:

66 „piątek” – każda po 5 574,90 zł

3 464 „czwórek” – po 191,30 zł

64 376 „trójek” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na kolejnego szczęśliwca.

Dodatkowe wygrane:

34 „piątki” – każda po 3 500 zł

2 252 „czwórki” – po 100 zł

45 463 „trójek” – po 10 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?

Podczas czwartkowego losowania Mini Lotto padła najwyższa nagroda! Szczęśliwa „piątka” wyniosła dokładnie 418 068,80 zł.

Dodatkowe wygrane:

186 „czwórki” – po 899,10 zł

7 333 „trójek” – po 34,30 zł

Wyniki Lotto – 02.10.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7256, które odbyło się 2 października 2025 roku, to:

2, 5, 14, 36, 40, 44

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 4 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 02.10.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7256, które odbyło się 2 października, to:

1, 8, 26, 27, 37, 39

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 4 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 02.10.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7095, które odbyło się 2 października 2025 roku, to:

5, 12, 31, 37, 40

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 3 października 2025 roku, o godzinie 22:00.

