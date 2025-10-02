Rozbił bank w Mini Lotto. Kolejna wielka wygrana

W Mini Lotto padła główna wygrana! Szczęśliwy gracz zgarnął ponad 400 tysięcy złotych, co plasuje tę wygraną w czołówce najwyższych w tym roku. Tymczasem czwartkowe losowanie Lotto i Lotto Plus znów nie wyłoniło „szóstki”, a kumulacja rośnie w oczach. Obecnie do zgarnięcia jest aż 17 milionów złotych!
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W czwartek, 2 października, w Lotto nie padła „szóstka”. Wielu uczestników nie wyszło jednak z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.
Dodatkowe wygrane:
- 66 „piątek” – każda po 5 574,90 zł
- 3 464 „czwórek” – po 191,30 zł
- 64 376 „trójek” – po 24 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?
W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na kolejnego szczęśliwca.
Dodatkowe wygrane:
- 34 „piątki” – każda po 3 500 zł
- 2 252 „czwórki” – po 100 zł
- 45 463 „trójek” – po 10 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?
Podczas czwartkowego losowania Mini Lotto padła najwyższa nagroda! Szczęśliwa „piątka” wyniosła dokładnie 418 068,80 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 186 „czwórki” – po 899,10 zł
- 7 333 „trójek” – po 34,30 zł
Wyniki Lotto – 02.10.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7256, które odbyło się 2 października 2025 roku, to:
2, 5, 14, 36, 40, 44
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 4 października 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 02.10.2025
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7256, które odbyło się 2 października, to:
1, 8, 26, 27, 37, 39
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 4 października 2025 roku, o godzinie 22:00.
Czytaj też:
„Złoty interes” czy kosztowna pułapka? Cała prawda o kryptoszustwach
Wyniki Mini Lotto – 02.10.2025
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7095, które odbyło się 2 października 2025 roku, to:
5, 12, 31, 37, 40
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 3 października 2025 roku, o godzinie 22:00.
Czytaj też:
Te mieszkania to hit. Polacy najczęściej je kupująCzytaj też:
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?