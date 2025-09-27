Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

W mijającym tygodniu najsłabszą walutą okazał się funt szterling, który stracił wobec złotego. Niewielkie wzrosty odnotowały natomiast dolar amerykański i frank szwajcarski, podczas gdy euro zakończyło tydzień praktycznie bez zmian, notując jedynie minimalny wzrost.

Ruchy na rynku walut wskazują, że „królem tygodnia” został dolar, który umocnił swoją pozycję wobec złotego, odnotowując najwyższy wzrost, choć nie był on spektakularny.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek od 3,6255 zł, a w piątek osiągnął poziom 3,6528 zł. To niewielki wzrost, który sygnalizuje umocnienie amerykańskiej waluty.

Euro (EUR) w poniedziałek kosztowało 4,2645 zł, a w piątek wyniosło 4,2668 zł. Wzrost jest minimalny, co pokazuje względną stabilność wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5651 zł, a zakończył na 4,5705 zł. To nieznaczne, ale konsekwentne umocnienie franka wobec złotego.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,8933 zł, a w piątek spadł do 4,8819 zł, co czyni brytyjską walutę najsłabszą w mijającym tygodniu.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie 22–26 września 2025 r. (dane NBP):

USD: +2,73 gr (z 3,6255 zł do 3,6528 zł)

EUR: +0,23 gr (z 4,2645 zł do 4,2668 zł)

CHF: +0,54 gr (z 4,5651 zł do 4,5705 zł)

GBP: –1,14 gr (z 4,8933 zł do 4,8819 zł)

Czytaj też:

Resort finansów chce nowego podatku. „To uderza w zwykłe rodziny”

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 22 do 26 września 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 26 września

dolar – 3,6528 zł

euro – 4,2668 zł

frank szwajcarski – 4,5705 zł

funt szterling – 4,8819 zł

Kursy walut – czwartek, 25 września

dolar – 3,6295 zł

euro – 4,2619 zł

frank szwajcarski – 4,5604 zł

funt szterling – 4,8825 zł

Kursy walut – środa, 24 września

dolar – 3,6254 zł

euro – 4,2676 zł

frank szwajcarski – 4,5660 zł

funt szterling – 4,8879 zł

Kursy walut – wtorek, 23 września

dolar – 3,6050 zł

euro – 4,2552 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8686 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 września

dolar – 3,6255 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5651 zł

funt szterling – 4,8933 zł

Czytaj też:

10 milionów czeka na szczęśliwca. W Lotto znów kumulacja

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Wygrał 120 milionów euro! W Eurojackpot padła główna wygranaCzytaj też:

Rewolucja w działalności nierejestrowanej. KSeF wymusza zmiany