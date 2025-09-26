10 milionów czeka na szczęśliwca. W Lotto znów kumulacja

Losy szczęścia wciąż pozostają nierozstrzygnięte. Czwartkowe losowanie Lotto i Lotto Plus zakończyło się bez trafionej „szóstki”, co oznacza kolejną kumulację – tym razem aż 10 milionów złotych. Także w Mini Lotto zabrakło głównej wygranej, a emocje graczy rosną z każdym losowaniem.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W czwartek, 25 września, w Lotto nie padła „szóstka”. Wielu uczestników nie wyszło jednak z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.
Dodatkowe wygrane:
- 54 „piątki” – każda po 5 657,30 zł
- 3 368 „czwórek” – po 124 zł
- 58 975 „trójek” – po 24 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?
W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na kolejnego szczęśliwca.
Dodatkowe wygrane:
- 40 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 2 241 „czwórek” – po 100 zł
- 38 968 „trójek” – po 10 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?
W Mini Lotto tradycyjnie padło wiele nagród, choć tym razem głównych wygranych nie wylosowano.
Dodatkowe wygrane:
- 206 „czwórek” – po 1 607,70 zł
- 7 820 „trójek” – po 62,60 zł
Wyniki Lotto – 25.09.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7253, które odbyło się 25 września 2025 roku, to:
2, 5, 25, 26, 27, 45
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 25.09.2025
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7253, które odbyło się 25 września 2025 roku, to:
1, 8, 36, 47, 48, 49
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 27 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 25.09.2025
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7088, które odbyło się 25 września 2025 roku, to:
1, 3, 12, 14, 16
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 26 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
