Wygrał 120 milionów euro! W Eurojackpot padła główna wygrana

We wtorek, 23 września, podczas losowania nr 602 w Eurojackpot wylosowano liczby:
7, 18, 31, 32, 33 oraz 10 i 11.
Eurojackpot – wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło wreszcie długo wyczekiwaną główną wygraną. W puli znajdowało się aż 120 milionów euro, czyli ponad pół miliarda złotych – całą tę zawrotną sumę zgarnął gracz z Niemiec. Co więcej, w tym samym losowaniu padła także wygrana drugiego stopnia – „dwójka” warta 21 177 159,20 euro – i również trafiła do naszego zachodniego sąsiada. Fortuna nie zatrzymała się jednak na tym: aż dwunastu graczy z Niemiec, Czech, Szwecji i Finlandii wzbogaciło się o 154 155,20 euro każdy, zdobywając nagrody trzeciego stopnia. To był naprawdę szczodry wieczór w Eurojackpot!
Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce
Niestety, wśród laureatów najwyższych nagród nie znalazł się żaden gracz z naszego kraju. Najwyższe wygrane odnotowane w Polsce we wtorkowym losowaniu Eurojackpot to trafienia piątego stopnia – padło ich aż 38, a każde warte jest dokładnie 154 155,20 zł. To pokazuje, że szczęście wciąż dopisuje polskim graczom, nawet jeśli na razie nie udało się sięgnąć po główną pulę.
To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:
- 99 wygranych szóstego stopnia po 837,20 zł,
- 85 wygranych siódmego stopnia po 498,60 zł,
- 1 207 wygranych ósmego stopnia po 137,80 zł,
- 1 735 wygranych dziewiątego stopnia po 90,90 zł,
- 4 492 wygranych dziesiątego stopnia po 69,10 zł.
W Eurojackpot do wygrania 45 mln złotych
Główna nagroda w loterii Eurojackpot wynosi obecnie imponujące 45 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się już w najbliższy piątek, 26 września – to szansa, by odmienić swoje życie jednym kuponem. Czy tym razem szczęście uśmiechnie się do graczy z Polski?
Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
- 2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi
- 239 278,60 zł – 16 września, Warszawa
- 239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice
- 239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie
- 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
- 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
- 167 310,40 zł– 9 września, Będzin
- 167 310,40 zł– 9 września, Radom
- 167 310,40 zł– 9 września, Fałków
- 511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg
- 314 326,70 zł– 5 września, Rędziny
- 314 326,70 zł– 5 września, Wrocław
- 314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl
- 269 735,20 zł– 2 września, Węgrów
- 269 735,20 zł – 2 września, Lublin
- 269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl
- 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom
- 935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń
- 8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko
- 997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań
- 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo
- 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
- 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
- 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
- 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
- 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
- 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
- 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
- 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
- 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
- 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
- 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
- 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
- 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
- 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
- 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
- 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
- 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
- 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
- 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
- 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
- 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
- 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
- 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
- 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
- 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
- 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
- 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
- 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
- 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
- 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
- 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
- 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
- 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
- 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
- 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
- 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
- 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
- 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
- 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
- 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
- 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin
