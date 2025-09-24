Wygrał 120 milionów euro! W Eurojackpot padła główna wygrana

We wtorek, 23 września, podczas losowania nr 602 w Eurojackpot wylosowano liczby:

7, 18, 31, 32, 33 oraz 10 i 11.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło wreszcie długo wyczekiwaną główną wygraną. W puli znajdowało się aż 120 milionów euro, czyli ponad pół miliarda złotych – całą tę zawrotną sumę zgarnął gracz z Niemiec. Co więcej, w tym samym losowaniu padła także wygrana drugiego stopnia – „dwójka” warta 21 177 159,20 euro – i również trafiła do naszego zachodniego sąsiada. Fortuna nie zatrzymała się jednak na tym: aż dwunastu graczy z Niemiec, Czech, Szwecji i Finlandii wzbogaciło się o 154 155,20 euro każdy, zdobywając nagrody trzeciego stopnia. To był naprawdę szczodry wieczór w Eurojackpot!

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Niestety, wśród laureatów najwyższych nagród nie znalazł się żaden gracz z naszego kraju. Najwyższe wygrane odnotowane w Polsce we wtorkowym losowaniu Eurojackpot to trafienia piątego stopnia – padło ich aż 38, a każde warte jest dokładnie 154 155,20 zł. To pokazuje, że szczęście wciąż dopisuje polskim graczom, nawet jeśli na razie nie udało się sięgnąć po główną pulę.

To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:

99 wygranych szóstego stopnia po 837,20 zł,

85 wygranych siódmego stopnia po 498,60 zł,

1 207 wygranych ósmego stopnia po 137,80 zł,

1 735 wygranych dziewiątego stopnia po 90,90 zł,

4 492 wygranych dziesiątego stopnia po 69,10 zł.

W Eurojackpot do wygrania 45 mln złotych

Główna nagroda w loterii Eurojackpot wynosi obecnie imponujące 45 milionów złotych. Kolejne losowanie odbędzie się już w najbliższy piątek, 26 września – to szansa, by odmienić swoje życie jednym kuponem. Czy tym razem szczęście uśmiechnie się do graczy z Polski?

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

2 390 878,00 zł – 19 września, Rozogi

239 278,60 zł – 16 września, Warszawa

239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice

239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie

239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl

167 310,40 zł– 9 września, Będzin

167 310,40 zł– 9 września, Radom

167 310,40 zł– 9 września, Fałków

511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg

314 326,70 zł– 5 września, Rędziny

314 326,70 zł– 5 września, Wrocław

314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl

269 735,20 zł– 2 września, Węgrów

269 735,20 zł – 2 września, Lublin

269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl

935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom

935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń

8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko

997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań

668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo

281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl

652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole

593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa

440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie

202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia

202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice

202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda

202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec

202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów

712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa

758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock

826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew

294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo

294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko

379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice

379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

