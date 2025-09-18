Co za emocje! Aż trzy główne wygrane w Mini Lotto

Fortuna ponownie ukazała swoje nieprzewidywalne oblicze. W czwartkowym losowaniu Lotto i Lotto Plus nie padły główne wygrane, co oznacza, że kumulacja w Lotto wzrosła do 3 milionów złotych. Natomiast w losowaniu Mini Lotto padły aż trzy główne wygrane.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 18 września, w Lotto nie padła „szóstka”. Wielu uczestników nie wyszło jednak z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.

Dodatkowe wygrane:

40 „piątek” – każda po 6 244,40 zł

2 172 „czwórki” – po 211,30 zł

43 323 „trójki” – po 24 złJakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na kolejnego szczęśliwca.

Dodatkowe wygrane:

35 „piątek” – każda po 3 500 zł

1 847 „czwórek” – po 100 zł

34 982 „trójki” – po 10 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?

W Mini Lotto sypnęło nagrodami. Wylosowano aż trzy główne wygrane! Każda z trafionych „piątek” o wartości 143 599,00 złotych.

Dodatkowe wygrane:

229 „czwórek” – po 752,50 zł

7 947 „trójki” – po 32,60 zł

Wyniki Lotto – 18.09.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7250, które odbyło się 18 września 2025 roku, to:

6, 15, 20, 24, 34, 43

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 20 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 18.09.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7250, które odbyło się 18 września 2025 roku, to:

13, 21, 24, 34, 40, 42

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 20 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

520 mln zł w puli! Rekordowa kumulacja w Eurojackpot

Wyniki Mini Lotto – 18.09.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7081, które odbyło się 18 września 2025 roku, to:

2, 10, 16, 21, 36

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 19 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Czytaj też:

Kaliski zakład przejęli Ukraińcy. Wszystkich zwolnili, a teraz nie mogą go sprzedaćCzytaj też:

Bieliźniany szturm na Polskę. Kultowa marka otwiera kolejny sklep