Bieliźniany szturm na Polskę. Kultowa marka otwiera kolejny sklep

5 września 2025 roku Victoria’s Secret otworzyła swój najnowszy sklep we Wrocławiu. Już od rana przed wejściem do CH Wroclavia ustawiały się kolejki, a zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. Dla wielu mieszkanek Dolnego Śląska była to długo wyczekiwana chwila.

– To pierwszy sklep Victoria's Secret w regionie, więc bardzo cieszy nas fakt, że marka teraz wybrała właśnie Wrocław – mówi Katarzyna Aszkiełowicz-Sukhov, rzeczniczka prasowa centrum handlowego. Jak dodaje, otwarcie wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania oferty Wroclavii. – Oprócz Victoria's Secret, w tym roku w centrum handlowym otwarto flagowy sklep Ani Kruk na Dolnym Śląsku. A już niedługo pojawią się też cenione marki: COS i Arket – podkreśla.

Wrocławski sklep Victoria’s Secret

Nowy sklep Victoria’s Secret znajduje się na poziomie 0 w CH Wroclavia. W butiku dostępne są wszystkie kultowe produkty marki – biustonosze, majtki, piżamy i odzież domowa, a także szeroka gama kosmetyków

– W ofercie sklepu znajdują się kultowe biustonosze, majtki oraz piżamy Victoria’s Secret w różnorodnych kolekcjach. Klienci mogą również wybierać spośród szerokiej gamy kosmetyków marki, w tym popularnych zapachów, mgiełek oraz perfum – czytamy w komunikacie prasowym.

Victoria’s Secret podbija polski rynek

Victoria’s Secret konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży w Polsce. Po sukcesach sklepów w Warszawie, kolejne otwarcia – w Poznaniu, Krakowie i teraz we Wrocławiu – pokazują, że popyt na luksusową bieliznę i kosmetyki marki jest ogromny. Każde otwarcie przyciąga setki klientów i owiane już legendą ogromne kolejki.

Wielki powrót pokazów Victoria’s Secret

Równolegle z podbojami nowych rynków marka zapowiada także powrót słynnych pokazów mody. Po sześciu latach przerwy, która zakończyła się pokazem w październiku 2024 roku, Victoria’s Secret planuje kolejne show jeszcze w tym roku.

