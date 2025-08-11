Kultowa marka otworzyła sklep w Krakowie. Kolejka od 5 rano

„Pierwsi klienci zaczęli ustawiać się w kolejce już o 5 rano” – relacjonował portal „Co w Krakowie” otwarcie nowego sklepu sieci Victoria’s Secret. Krakowska inauguracja pobiła tym samym tę poznańską, przynajmniej pod względem godziny, o której pojawili się pierwsi zainteresowani.

Przypomnijmy, że na marcowe otwarcie sklepu w stolicy Wielkopolski kolejka zaczęła się formować dopiero od 7:00 rano. Bez względu na miejsce, jedno pozostaje niezmienne – tłumy chętnych, które zgromadziły się zarówno w Krakowie, jak i Poznaniu, by być częścią tego wyjątkowego wydarzenia i zobaczyć na żywo sklep światowej marki.

Victoria’s Secret w Krakowie

Nowo otwarty sklep Victoria’s Secret w Krakowie znajduje się w Galerii Krakowskiej, tuż obok Dworca Głównego.

– W ofercie sklepu znajdują się kultowe biustonosze, majtki oraz piżamy Victoria’s Secret w różnorodnych kolekcjach. Klienci mogą również wybierać spośród szerokiej gamy kosmetyków marki, w tym popularnych zapachów, mgiełek oraz perfum, takich jak bestsellerowa woda perfumowana Bombshell – czytamy w komunikacie prasowym marki.

Przedstawiciele Victoria’s Secret podkreślają, że w nowym krakowskim sklepie dostępne będą także bezpłatne, indywidualne konsultacje brafitterskie.

– Usługa dopasowania biustonoszy jest darmowa i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji – informuje marka.

Victoria’s Secret podbija Polskę?

Victoria’s Secret nie zwalnia tempa i dynamicznie rozwija swoją obecność w Polsce. Po udanym otwarciu w Krakowie, marka szykuje kolejne sklepy, między innymi we Wrocławiu, umacniając swoją pozycję na rodzimym rynku. To wyraźny znak, że luksusowa bielizna zdobywa coraz większą popularność, a zainteresowanie marką rośnie w kolejnych polskich miastach.

