Żabka nie przestaje zaskakiwać. Aplikacja Żappka z nową funkcją

To nie przeciek – to rewolucja. Żabka testuje właśnie funkcję, która może na nowo zdefiniować sposób korzystania z popularnej aplikacji Żappka. Gry, rankingi, punkty i nagrody: tak może wyglądać przyszłość zakupów w jednej z największych sieci sklepów w Polsce.

Żappka z nową funkcją?

W sieci pojawiły się właśnie pierwsze screeny z testowej wersji nowej funkcji w aplikacji Żappka. Jak wynika z przecieków, użytkownicy będą mogli wkrótce grać w gry dostępne bezpośrednio z poziomu aplikacji, zdobywać punkty i wymieniać je na realne zniżki w sklepach Żabka. To chyba pierwszy raz, gdy duży gracz w branży convenience sięga po rozwiązania z obszaru gamingu w tak interaktywnym wydaniu.

System ma być oparty na cotygodniowych rankingach – użytkownicy będą mogli regularnie rywalizować, poprawiać swoje wyniki i zdobywać nagrody. A wszystko to w ramach jednej aplikacji, z której, wg danych sieci, aktywnie korzysta już ponad 10,7 miliona osób.

Żabka rozwija ofertę cyfrowej rozrywki

To niejedyny ukłon sieci w stronę fanów gier i cyfrowych usług. Już teraz w aplikacji Żappka można kupować gry, subskrypcje i pre-paidy do najpopularniejszych platform, takich jak PlayStation, Xbox, Nintendo czy Google Play. Wystarczy wejść w zakładkę „Usługi”, kliknąć „Gaming w Żabce” i opłacić wybrany produkt – również gotówką. Kod aktywujący zawartość zostaje wydrukowany na paragonie, co czyni cały proces błyskawicznym i wygodnym. Tym samym Żabka buduje coraz szerszy ekosystem wokół mobilnych usług i cyfrowych produktów – a gaming staje się jego integralną częścią.

Discord, społeczność i powrót Żabu?

Gracze od dawna są w kręgu zainteresowań sieci. Od 2022 roku działa oficjalny serwer Żabki na Discordzie – ulubionej platformie komunikacyjnej świata gamingu. Społeczność skupiona wokół serwera liczy już ponad 16 tysięcy osób, które mogą tam zdobywać dodatkowe żappsy i brać udział w aktywnościach przygotowanych przez markę.

Nowa funkcja przywołuje też wspomnienia Żabu – wirtualnej żaby z dawnych wersji aplikacji, którą można było personalizować i „karmić” zakupami. Choć ta funkcja została wycofana, wielu użytkowników wspomina ją z nostalgią. Czy gry w Żappce będą jej duchowym następcą? Wszystko wskazuje na to, że tak – ale w znacznie bardziej rozbudowanej formie.

Kiedy premiera gier w Żappce?

Gry w Żappce to nie tylko zabawa. To także sposób na zdobywanie zniżek i nagród, które będzie można wykorzystać podczas codziennych zakupów. Nowa funkcja ma szansę przyciągnąć młodszych użytkowników i zwiększyć zaangażowanie obecnych, dając im coś więcej niż tylko program lojalnościowy.

Choć Żabka nie zdradza jeszcze daty premiery nowego modułu, zainteresowanie tematem rośnie z dnia na dzień. Jeżeli testy zakończą się sukcesem, Żappka może stać się czymś znacznie więcej niż tylko aplikacją zakupową – stanie się centrum codziennej interaktywnej rozrywki.

Czytaj też:

Zrób zakupy dziś, zapłać za dwa tygodnie. Rewolucja w Żabce

Żappka w nowym wydaniu – aplikacja, która wciąż się rozwija

Aplikacja Żappka zadebiutowała w 2019 roku i od tego czasu stała się jednym z najczęściej używanych narzędzi zakupowych w Polsce. Korzysta z niej już ponad 10,7 mln użytkowników, a liczba ta stale rośnie. W nowej odsłonie aplikacji postawiono na jeszcze większą wygodę – użytkownicy mają do dyspozycji przejrzyste kafelki oraz poziome menu na dole ekranu, które pozwala szybko dotrzeć do wybranych funkcji.

Wprowadzenie gier i rozbudowanych funkcji lojalnościowych to ewidentnie element szerszej zmiany w podejściu Żabki do marketingu – marka stawia na dialog z młodszymi konsumentami i rozwój nowoczesnych, angażujących formatów. Czy taki kierunek zmieni rynek aplikacji zakupowych w Polsce? I czy inne sieci handlowe pójdą w ślady Żabki, stawiając na rozrywkę i gamifikację jako sposób budowania lojalności klientów? Czas pokaże.

Czytaj też:

Żabka w natarciu. 160 sklepów i gastronomiczna rewolucjaCzytaj też:

Kultowa marka podbija Polskę. Zapowiada koleje otwarcia