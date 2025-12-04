Więcej pracy i mocy wiatrowej. Pod Goleniowem rusza rozbudowa fabryki Vestasa

Duński koncern Vestas ogłosił rozbudowę fabryki łopat do turbin wiatrowych zlokalizowanej w pobliżu Goleniowa, niedaleko Szczecina. W zakładzie powstanie druga linia produkcyjna, co pozwoli znacząco zwiększyć moce wytwórcze i jednocześnie podnieść zatrudnienie z około 400 do 700 pracowników.

Rozbudowa zakładu

Jak wskazano w komunikacie spółki, rozbudowa zakładu ma umożliwić dostawy łopat przede wszystkim do lądowych farm wiatrowych wyposażonych w turbiny V172-7,2 MW z platformy EnVentus. Uruchomienie drugiej linii produkcyjnej oznacza podwojenie możliwości fabryki, tak aby sprostać rosnącemu popytowi na energię wiatrową na rynkach europejskich.

Dyrektor Vestas, Kenneth Kaser, podkreślił, że firma wzmacnia swoją bazę produkcyjną oraz kadry w Europie, by odpowiadać na zapotrzebowanie na bezpieczne, relatywnie tanie i niskoemisyjne źródła energii. Zaznaczył także, że Vestas stawia na lokalnych dostawców i rozwój miejsc pracy w regionie, wpisując się w cele energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Fabryka łopat pod Goleniowem działa od 2009 r. W tym roku Vestas sfinalizował przejęcie zakładu od firmy LM Wind Power, należącej do amerykańskiego kapitału. Do tej pory w zakładzie pracowało około 400 osób, natomiast po zakończeniu inwestycji zatrudnienie ma wzrosnąć do 700. W komunikacie wskazano, że po osiągnięciu pełnej wydajności zakład zwiększy łączną liczbę pracowników Vestasa w Polsce do około 2300.

Firma przypomniała jednocześnie, że w Szczecinie, na wyspie Ostrów Brdowski, działa już duży zakład montażowy. Produkowane są tam piasty i gondole dla morskich turbin V236-15,0 MW, a zatrudnienie wynosi również ok. 700 osób. Rozbudowa fabryki pod Goleniowem ma być kolejnym krokiem w rozwoju europejskiej sieci produkcyjnej i łańcucha dostaw Vestasa. Obecnie koncern posiada na kontynencie 10 fabryk obsługujących segment lądowy i morski, a celem jest zapewnienie dostaw komponentów dla rosnącego zapotrzebowania na energię wiatrową w Europie.

Nowe zlecenia

Duńska spółka zaznaczyła także, że rozbudowa fabryki oznacza nowe zlecenia dla firm budowlanych oraz lokalnych dostawców materiałów i usług. Przypomniano, iż w ubiegłym roku Vestas wydał w Polsce ponad 300 mln euro w ramach krajowego łańcucha dostaw.

Jednocześnie w komunikacie przypomniano o wstrzymaniu planowanej inwestycji na szczecińskim Skolwinie, gdzie miała powstać największa fabryka Vestasa w Polsce, z ponad tysiącem miejsc pracy i produkcją łopat dla największych turbin, w tym modelu V236-15MW. Decyzję o zatrzymaniu projektu uzasadniono trudnościami w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie, rosnącymi kosztami oraz zmianami na globalnym rynku. Turbiny Vestasa są już wykorzystywane m.in. w projekcie morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o planowanej mocy 1,2 GW, wpisując się w rządowe plany osiągnięcia do 2040 r. nawet 18 GW mocy z morskich elektrowni wiatrowych.

