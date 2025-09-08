Harrods bez Al Fayeda. Luksusowy dom towarowy wymazuje niechlubną przeszłość

Legendarny dom towarowy Harrods złożył wniosek do władz dzielnicy Kensington i Chelsea o zgodę na usunięcie z wnętrza domu towarowego rzeźb przedstawiających byłego właściciela Mohameda Al Fayeda jako faraona.

Plany Harrodsa

Rzecznik Harrodsa potwierdził plany w rozmowie z CNN.

–Od zmiany właściciela w 2010 roku Harrods zainwestował znaczne środki w przywrócenie sklepowi jego dziedzictwa, jednocześnie dbając o potrzeby nowoczesnego handlu detalicznego i lepszą obsługę naszych klientów. Harrods jest zabytkiem klasy II (chronionym), dlatego wszelkie proponowane zmiany w sklepie wymagają przemyślanych planów, gruntownej analizy i ścisłej współpracy z szeregiem odpowiednich organów – przekazał.

Al Fayed, który kupił Harrodsa w 1985 roku, zdecydował podczas przebudowy wprowadzić elementy inspirowane Egiptem, w tym 16 gigantycznych popiersi przedstawiających jego twarz w roli faraona.

Nadużycia Mohameda Al Fayeda

W 2023 roku Mohamed Al Fayed zmarł w wieku 94 lat, a rok wcześniej BBC ujawniło zarzuty ponad 20 byłych pracownic Harrodsa dotyczące molestowania seksualnego. Londyńska policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie ponad 140 zgłoszonych ofiar. Jedna z kobiet ujawniła w dokumencie BBC, że została napadnięta w wieku 15 lat, gdy Al Fayed miał 79 lat. Ataki miały miejsce w różnych lokalizacjach, w tym w luksusowej rezydencji Al Fayeda w Londynie, paryskim hotelu Ritz oraz Villa Windsor w Paryżu. Władze Harrodsa podkreślają, że ogromne popiersia „wciąż są wizualnym przypomnieniem jego nadużyć” i nie powinny być dłużej częścią sklepu.

Decyzja w sprawie rzeźb w październiku

Ostateczna decyzja władz dzielnicy Kensington i Chelsea w sprawie usunięcia rzeźb ma zapaść 22 października 2025 roku. Władze Harrodsa zapewniają, że działania te mają na celu nie tylko modernizację sklepu, ale też wymazanie piętna Al Fayeda na firmie i ochronę pracowników przed przeszłymi nadużyciami. Usunięcie popiersi z Egipskich Schodów Ruchomych będzie symbolicznym krokiem w kierunku nowoczesnego wizerunku domu towarowego, który od lat pozostaje jednym z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych sklepów na świecie.

Kim był Mohamed Al Fayed?

Mohamed Al Fayed był egipskim miliarderem, który zbudował swoją karierę na handlu, inwestycjach w nieruchomości oraz międzynarodowym biznesie. Przełom w jego życiu nastąpił po poznaniu pierwszej żony, Samiry Khashoggi, siostry saudyjskiego milionera Adnana Khashoggi, dzięki czemu zdobył doświadczenie w handlu międzynarodowym i pierwsze istotne kontakty biznesowe. Następnie założył własną firmę spedycyjną, a w 1966 roku został doradcą sułtana Brunei, jednego z najbogatszych ludzi na świecie.

W 1985 roku kupił londyńskiego Harrodsa, przemieniając dom towarowy w luksusową ikonę stolicy Wielkiej Brytanii. W ciągu swojej kariery nabył także paryski hotel Ritz oraz ekskluzywną rezydencję Villa Windsor.

Był właścicielem klubu piłkarskiego Fulham FC w latach 1997–2013, który następnie sprzedał biznesmenowi Shahidowi Khanowi. Majątek Al Fayeda szacowano na niemal 2 mld dolarów. Był także ojcem Dodiego Al-Fayeda, ostatniego partnera Diany, księżnej Walii.

