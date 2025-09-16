520 mln zł w puli! Rekordowa kumulacja w Eurojackpot

We wtorek, 16 września, podczas losowania nr 600 w Eurojackpot wylosowano liczby:

8, 9, 14, 37, 39 oraz 1 i 9.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie Eurojackpot znów bez głównej wygranej, ale emocji nie zabrakło. Trafiono aż cztery „dwójki” – każda warta 741 324,60 euro. Szczęśliwe kupon odnotowano w Niemczech, Szwecji i Finlandii. Fortuna uśmiechnęła się także do siedmiorga graczy z Niemiec, Estonii i Czech. Każdy z nich wzbogacił się o imponujące 238 898,60 euro.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Pięciu szczęśliwców z Polski zgarnęło we wtorkowym losowaniu Eurojackpot po 239 278,60 zł każdy! To najwyższe krajowe wygrane czwartego stopnia.

To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:

43 wygrane piątego stopnia po 1454,40 zł,

84 wygrane szóstego stopnia po 722,10 zł,

102 wygrane siódmego stopnia po 519,90 zł,

1459 wygranych ósmego stopnia po 108,40 zł,

2105 wygranych dziewiątego stopnia po 87,10 zł,

4705 wygranych dziesiątego stopnia po 72,20 zł.

Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 520 mln!

Kumulacja w Eurojackpot osiąga rekordowe rozmiary! Główna wygrana wciąż pozostaje niezdobyta, a pula powiększa się o kolejne miliony, osiągając aktualnie niewiarygodne 520 mln zł. Następne losowanie już w piątek, 19 września. Czy tym razem szczęście dopisze Polakom? Emocje rosną z każdą chwilą!

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

167 310,40 zł– 9 września, Będzin

167 310,40 zł– 9 września, Radom

167 310,40 zł– 9 września, Fałków

511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg

314 326,70 zł– 5 września, Rędziny

314 326,70 zł– 5 września, Wrocław

314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl

269 735,20 zł– 2 września, Węgrów

269 735,20 zł – 2 września, Lublin

269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl

935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom

935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń

8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko

997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań

668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo

1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl

1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa

281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo

281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl

652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole

593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda

3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz

440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa

440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie

202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia

202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice

202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda

202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec

202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl

3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl

902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów

712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa

758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź

1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg

1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk

1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice

691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock

826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce

1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda

672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew

294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo

294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko

379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice

379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka

3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl

655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia

692 043,20 zł – 16 maja, Kraków

637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl

2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin

1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl

895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo

841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl

655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec

6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica

5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze

1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa

929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl

920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa

4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce

796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków

2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim

1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń

1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia

729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce

766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl

3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze

676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz

838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

