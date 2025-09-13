Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

W mijającym tygodniu na rynku walutowym funt szterling pokazał największą siłę, zyskując 2,56 gr względem złotego. Dolar amerykański, euro i frank szwajcarski również zakończyły tydzień na plusie, ale w znacznie mniejszym stopniu. To pokazuje stabilność dolara i walut europejskich przy jednoczesnej przewadze brytyjskiej waluty w skali drugiego tygodnia września.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,6214 zł, a w piątek kosztował 3,6350 zł. To wzrost o 1,36 gr, sygnalizujący umocnienie amerykańskiej waluty wobec złotego.

Euro (EUR) w poniedziałek wyceniano na 4,2484 zł, a tydzień zakończyło kursem 4,2593 zł. To wzrost o 1,09 gr, wskazujący na stabilne, choć niewielkie umocnienie wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5498 zł, a w piątek osiągnął 4,5588 zł. To wzrost o 0,90 gr, co pokazuje relatywną stabilność franka wobec złotego.

Funt szterling (GBP) rozpoczął tydzień od 4,8936 zł, a zakończył na 4,9192 zł. To wzrost o 2,56 gr, co czyni brytyjską walutę najsilniejszą w mijającym tygodniu.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 8 do 12 września 2025 r. (dane NBP):

USD: +1,36 gr (z 3,6214 zł do 3,6350 zł)

EUR: +1,09 gr (z 4,2484 zł do 4,2593 zł)

CHF: +0,90 gr (z 4,5498 zł do 4,5588 zł)

GBP: +2,56 gr (z 4,8936 zł do 4,9192 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 8 do 12 września 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 12 września

dolar – 3,6350 zł

euro – 4,2593 zł

frank szwajcarski – 4,5588 zł

funt szterling – 4,9192 zł

Kursy walut – czwartek, 11 września

dolar – 3,6459 zł

euro – 4,2626 zł

frank szwajcarski – 4,5611 zł

funt szterling – 4,9276 zł

Kursy walut – środa, 10 września

dolar – 3,6414 zł

euro – 4,2604 zł

frank szwajcarski – 4,5659 zł

funt szterling – 4,9259 zł

Kursy walut – wtorek, 9 września

dolar – 3,6173 zł

euro – 4,2540 zł

frank szwajcarski – 4,5614 zł

funt szterling – 4,9100 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 września

dolar – 3,6214 zł

euro – 4,2484 zł

frank szwajcarski – 4,5498 zł

funt szterling – 4,8936 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

