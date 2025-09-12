Lotto znów zaskakuje. Kto miał szczęście?

Fortuna znów pokazała swoje kapryśne oblicze. W czwartkowym losowaniu Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto gracze nie trafili głównych wygranych, co oznacza, że kumulacja w Lotto wzrosła do 3 milionów złotych. Dla miłośników liczb i adrenaliny to idealny moment, by spróbować szczęścia w kolejnym losowaniu.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 11 września, w Lotto nie padła „szóstka”. Wielu uczestników nie wyszło jednak z niczym – w losowaniu przyznano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości.

Dodatkowe wygrane:

48 „piątek” – każda po 5 288,50 zł

2 370 „czwórek” – po 166,60 zł

47 016 „trójek” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Okrągły milion złotych czeka na kolejnego szczęśliwca.

Dodatkowe wygrane:

20 „piątek” – każda po 3 500 zł

1 812 „czwórek” – po 100 zł

34 603 „trójki” – po 10 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?

Mini Lotto także bez głównej wygranej, ale wylosowano setki nagród dodatkowych, które przypadły wielu graczom.

Dodatkowe wygrane:

179 „czwórek” – po 1 979,70 zł

7 784 „trójki” – po 68,30 zł

Wyniki Lotto Plus – 11.09.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7247, które odbyło się 11 września 2025 roku, to:

6, 7, 24, 31, 34, 42

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 13 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 11.09.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7247, które odbyło się 11 września 2025 roku, to:

1, 5, 13, 30, 37, 40

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 13 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 11.09.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7074, które odbyło się 11 września 2025 roku, to:

19, 20, 32, 36, 39

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 12 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

