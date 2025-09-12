Kursy walut 12 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Piątkowe notowania Narodowego Banku Polskiego (NBP) przyniosły spadki. Największą stratę odnotował dolar, ale euro, frank szwajcarski i funt również osłabiły się w ostatniej sesji tygodnia.

Kurs dolara zbliżył się do najniższego poziomu od początku tygodnia, a euro i frank utrzymały się w wąskim przedziale wahań. Funt szterling po serii wzrostów zanotował korektę, nieznacznie oddalając się od psychologicznej granicy 5 zł.

Rynek walut – analiza dnia (12 września 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6350 zł, co oznacza spadek względem czwartku (3,6459 zł). Amerykańska waluta od początku tygodnia poruszała się w umiarkowanym trendzie wzrostowym, jednak piątkowa sesja przyniosła niewielką korektę w dół.

Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2593 zł, czyli nieznacznie poniżej czwartkowego poziomu 4,2626 zł. Wspólna waluta utrzymuje się w stabilnym przedziale, a tygodniowe wahania są minimalne, co wskazuje na względną równowagę na rynku.

Frank szwajcarski (CHF) zamyka tydzień na poziomie 4,5588 zł, co oznacza spadek w porównaniu z czwartkiem (4,5611 zł). Szwajcarska waluta pozostaje jednak jedną z mocniejszych w tym tygodniu i nie notuje większych wahań od początku tygodnia.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest dziś na 4,9192 zł, czyli poniżej czwartkowego kursu 4,9276 zł. Brytyjska waluta po wcześniejszych wzrostach zanotowała lekką korektę, ale nadal utrzymuje się powyżej poziomu z początku tygodnia (poniedziałek – 4,8936 zł).

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 12 września

dolar – 3,6350 zł

euro – 4,2593 zł

frank szwajcarski – 4,5588 zł

funt szterling – 4,9192 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – czwartek, 11 września

dolar – 3,6459 zł

euro – 4,2626 zł

frank szwajcarski – 4,5611 zł

funt szterling – 4,9276 zł

Kursy walut – środa, 10 września

dolar – 3,6414 zł

euro – 4,2604 zł

frank szwajcarski – 4,5659 zł

funt szterling – 4,9259 zł

Kursy walut – wtorek, 9 września

dolar – 3,6173 zł

euro – 4,2540 zł

frank szwajcarski – 4,5614 zł

funt szterling – 4,9100 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 września

dolar – 3,6214 zł

euro – 4,2484 zł

frank szwajcarski – 4,5498 zł

funt szterling – 4,8936 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest publikowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

