Kursy walut 12 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Piątkowe notowania Narodowego Banku Polskiego (NBP) przyniosły spadki. Największą stratę odnotował dolar, ale euro, frank szwajcarski i funt również osłabiły się w ostatniej sesji tygodnia.
Kurs dolara zbliżył się do najniższego poziomu od początku tygodnia, a euro i frank utrzymały się w wąskim przedziale wahań. Funt szterling po serii wzrostów zanotował korektę, nieznacznie oddalając się od psychologicznej granicy 5 zł.
Rynek walut – analiza dnia (12 września 2025)
Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6350 zł, co oznacza spadek względem czwartku (3,6459 zł). Amerykańska waluta od początku tygodnia poruszała się w umiarkowanym trendzie wzrostowym, jednak piątkowa sesja przyniosła niewielką korektę w dół.
Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2593 zł, czyli nieznacznie poniżej czwartkowego poziomu 4,2626 zł. Wspólna waluta utrzymuje się w stabilnym przedziale, a tygodniowe wahania są minimalne, co wskazuje na względną równowagę na rynku.
Frank szwajcarski (CHF) zamyka tydzień na poziomie 4,5588 zł, co oznacza spadek w porównaniu z czwartkiem (4,5611 zł). Szwajcarska waluta pozostaje jednak jedną z mocniejszych w tym tygodniu i nie notuje większych wahań od początku tygodnia.
Funt szterling (GBP) wyceniany jest dziś na 4,9192 zł, czyli poniżej czwartkowego kursu 4,9276 zł. Brytyjska waluta po wcześniejszych wzrostach zanotowała lekką korektę, ale nadal utrzymuje się powyżej poziomu z początku tygodnia (poniedziałek – 4,8936 zł).
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – piątek, 12 września
- dolar – 3,6350 zł
- euro – 4,2593 zł
- frank szwajcarski – 4,5588 zł
- funt szterling – 4,9192 zł
Jakie są kursy walut w tym tygodniu?
Kursy walut – czwartek, 11 września
- dolar – 3,6459 zł
- euro – 4,2626 zł
- frank szwajcarski – 4,5611 zł
- funt szterling – 4,9276 zł
Kursy walut – środa, 10 września
- dolar – 3,6414 zł
- euro – 4,2604 zł
- frank szwajcarski – 4,5659 zł
- funt szterling – 4,9259 zł
Kursy walut – wtorek, 9 września
- dolar – 3,6173 zł
- euro – 4,2540 zł
- frank szwajcarski – 4,5614 zł
- funt szterling – 4,9100 zł
Kursy walut – poniedziałek, 8 września
- dolar – 3,6214 zł
- euro – 4,2484 zł
- frank szwajcarski – 4,5498 zł
- funt szterling – 4,8936 zł
Czytaj też:
TSUE wydał opinię w sprawie WIBOR. Jak wpłynie na rynek kredytów hipotecznych?
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest publikowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
Czytaj też:
Kupujesz mieszkanie? Od dziś wszystkie koszty zobaczysz w sieciCzytaj też:
Na tę decyzję czekały miliony Polaków. Zobaczą ją na rachunkach