Kursy walut 11 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 11 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6459 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2626 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5611 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,9276 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – czwartek, 11 września

dolar – 3,6459 zł

euro – 4,2626 zł

frank szwajcarski – 4,5611 zł

funt szterling – 4,9276 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 10 września

dolar – 3,6414 zł

euro – 4,2604 zł

frank szwajcarski – 4,5659 zł

funt szterling – 4,9259 zł

Kursy walut – wtorek, 9 września

dolar – 3,6173 zł

euro – 4,2540 zł

frank szwajcarski – 4,5614 zł

funt szterling – 4,9100 zł

Kursy walut – poniedziałek, 8 września

dolar – 3,6214 zł

euro – 4,2484 zł

frank szwajcarski – 4,5498 zł

funt szterling – 4,8936 zł

Kursy walut – piątek, 5 września

dolar – 3,6357 zł

euro – 4,2476 zł

frank szwajcarski – 4,5257 zł

funt szterling – 4,8975 zł

Kursy walut – czwartek, 4 września

dolar – 3,6528 zł

euro – 4,2589 zł

frank szwajcarski – 4,5436 zł

funt szterling – 4,8987 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 10 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:

Kursy walut 9 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?