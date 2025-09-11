Kupujesz mieszkanie? Od dziś wszystkie koszty zobaczysz w sieci

W czwartek, 11 września, weszły w życie przepisy zobowiązujące wszystkich deweloperów do publikowania cen mieszkań i domów znajdujących się w ofercie. Nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym rozszerzyła obowiązek, który od lipca dotyczył tylko inwestycji rozpoczynających sprzedaż po tej dacie. Teraz obejmuje on wszystkie nieruchomości, niezależnie od momentu rozpoczęcia sprzedaży.

Nowe przepisy

Zgodnie z ustawą deweloperzy muszą ujawniać cenę metra kwadratowego powierzchni użytkowej, a także koszt pomieszczeń dodatkowych, takich jak komórki lokatorskie czy miejsca parkingowe. Obowiązkowe jest także wskazanie wszystkich dodatkowych opłat ponoszonych przez nabywcę oraz przedstawienie historii zmian cen dla danego lokalu.

Informacje te muszą być łatwo dostępne na stronach internetowych deweloperów i jednoznacznie powiązane z konkretną inwestycją. Nie wystarczy publikacja w portalach ogłoszeniowych czy przez pośredników – przepisy wymagają, by znalazły się one wprost na stronach firm.

Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) zwraca uwagę, że część deweloperów już wcześniej stosowała takie praktyki. „Kupujący cenią przejrzystość, a jednolite zasady od 11 września ułatwią porównywanie ofert i podejmowanie świadomych decyzji” – podkreśla Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego PZFD.

Zmiana strategii

Nowe regulacje mogą zmienić strategie sprzedażowe firm. Dotąd wielu deweloperów przyciągało klientów promocjami i rabatami. Według PZFD publikacja realnych cenników może skłonić część z nich do obniżek, co wpłynie na średnie stawki ofertowe. Z drugiej strony wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów mogą prowadzić do odwrotnego efektu – podwyżek cen traktowanych jako bufor bezpieczeństwa.

Deweloperzy muszą też przekazywać dane w formie otwartych plików na rządowy portal dane.gov.pl, który ma stać się centralnym źródłem informacji o cenach nieruchomości. Zdaniem PZFD dotychczasowe działanie portalu było skomplikowane i wymaga doprecyzowania. Organizacja przygotowała wytyczne raportowania wspólnie z resortem cyfryzacji, ale wciąż oczekuje się na przepisy wykonawcze, które wprowadzą jednolite standardy.

