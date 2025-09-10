Dron wojskowy spadł na dom. Ubezpieczenie nie pomoże w naprawie strat

Działania wojenne toczące się za wschodnią granicą coraz częściej oddziałują także na bezpieczeństwo w Polsce. Ostatnie incydenty z udziałem dronów pokazują, że ryzyko nie jest już tylko teoretyczne. Zestrzelone maszyny naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a ich szczątki spadły na pola oraz na budynek mieszkalny w Wyrykach w powiecie włodawskim. Choć obyło się bez ofiar, powstały zniszczenia, które rodzą pytania o możliwość uzyskania odszkodowania.

Na pierwszy plan wysuwa się polisa mieszkaniowa, która chroni dom czy mieszkanie przed skutkami zdarzeń losowych. Ubezpieczenia tego typu obejmują m.in. pożary, powodzie, a także uderzenia statku powietrznego – co w praktyce oznacza także drona. W standardowych warunkach, jeśli urządzenie spadnie na posesję, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie. Niestety, ochrona ta nie działa w przypadku działań wojennych.

Ogólne warunki ubezpieczeń jasno wskazują, że wszelkie szkody spowodowane wojną, aktami terroryzmu, stanem wyjątkowym czy zamieszkami są wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Takie zapisy znajdują się m.in. w dokumentach PZU, a inne towarzystwa stosują podobne zasady. Nawet polisy typu „all risk”, które obejmują niemal każde zdarzenie – od zalania po kradzież – nie pokryją strat, jeśli ich przyczyną był dron używany w trakcie działań wojennych.

W praktyce oznacza to, że właściciel zniszczonego domu nie uzyska pieniędzy od swojego ubezpieczyciela. Jedynym rozwiązaniem pozostaje zwrócenie się o pomoc do państwa. W takich przypadkach uruchamiane są środki z budżetu centralnego, a procedurą zwykle zajmuje się samorząd. Gmina może zapewnić lokal zastępczy, pomoc psychologiczną, a także pośredniczyć w wypłacie odszkodowań z funduszy publicznych.

Eksperci przypominają, że w razie upadku wojskowego drona należy natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112. Samodzielne podchodzenie do szczątków jest niebezpieczne – mogą zawierać elementy wybuchowe lub inne zagrożenia, które ocenić muszą saperzy. Właściciel posesji powinien zachować bezpieczną odległość, udokumentować zniszczenia zdjęciami, a następnie sporządzić protokół szkody po interwencji służb.

