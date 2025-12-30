ZUS w górę od 2026 r. Ulgi wracają, ale z pułapką w przepisach

Od początku 2026 r. przedsiębiorcy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenia społeczne. Podwyżki obejmą zarówno tzw. duży ZUS, jak i preferencyjne składki, a dodatkowo zmodyfikowane zostaną zasady korzystania z ulgi mały ZUS Plus. Choć zmiany mają umożliwić szerszej grupie mikroprzedsiębiorców ponowne skorzystanie z ulgi, pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące terminów zgłoszeń.

Wyższa składka

Składka na duży ZUS wzrośnie z około 1774 zł miesięcznie do ok. 1927 zł. Osoby rozpoczynające działalność nadal będą mogły skorzystać z ulgi na start, czyli sześciu miesięcy bez składek. Po jej zakończeniu przedsiębiorcy przechodzą na preferencyjny ZUS, którego wysokość w 2026 r. wyniesie ok. 456 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 443 zł.

Zmiany obejmą również mały ZUS Plus, przeznaczony dla firm z przychodami do 120 tys. zł. Podstawa składek w tej uldze w 2026 r. będzie mieścić się w przedziale od 1441,80 zł do 5652 zł. Największą nowością jest możliwość ponownego skorzystania z ulgi nawet przez osoby, które wcześniej wykorzystały pełne 36 miesięcy. Jak zapewnia ZUS, od stycznia 2026 r. każdy przedsiębiorca spełniający warunki będzie mógł korzystać z małego ZUS Plus przez 36 miesięcy w dowolnym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności.

Oznacza to cykl: trzy lata korzystania z ulgi, dwa lata przerwy, a następnie możliwość ponownego wejścia w preferencyjny system. Problem pojawia się jednak przy ustaleniu, do kiedy przedsiębiorcy muszą zgłosić chęć powrotu do ulgi.

Z informacji przekazywanych przez ZUS wynika, że osoby, które nadal mieszczą się w warunkach ulgi i wcześniej nie wykorzystały pełnego limitu, nie muszą dokonywać nowych zgłoszeń — wystarczy złożyć dokumenty rozliczeniowe z właściwym kodem ubezpieczenia. W ich przypadku nowy 36-miesięczny okres ma rozpocząć się automatycznie 1 stycznia 2026 r.

Wątpliwości w sprawie ulgi

Wątpliwości dotyczą przedsiębiorców, którzy zakończyli korzystanie z ulgi i od dwóch lat płacą duży ZUS. Na stronie biznes.gov.pl wskazano, że wrócić do małego ZUS Plus mogą w dowolnym miesiącu roku, po upływie pełnych 24 miesięcy przerwy. Podano nawet przykład przedsiębiorcy, który mógłby powrócić do ulgi dopiero w kwietniu 2026 r.

Tymczasem według konsultantów ZUS nowe przepisy oznaczają, że wszyscy przedsiębiorcy chcący wejść w mały ZUS Plus powinni zgłosić się najpóźniej do 31 stycznia 2026 r., o ile spełniają warunki w tym terminie. Zgodnie z tym stanowiskiem osoby czekające na zakończenie dwuletniego okresu przerwy mogą stracić prawo do skorzystania z ulgi w 2026 r.

Jak podaje Business Insider, rozbieżność interpretacyjna powoduje zamieszanie, a eksperci zwracają uwagę, że wielu przedsiębiorców może zostać zaskoczonych, jeśli zgłoszą się według instrukcji biznes.gov.pl zamiast według informacji ZUS. Na razie zakład utrzymuje, że kluczowy będzie termin 31 stycznia 2026 r. lub 7 dni od zakończenia okresu preferencyjnego ZUS.

