Ukryte zagrożenie w telefonie. Klienci banków tracą całe oszczędności

Bank Millennium ponownie alarmuje swoich klientów o rosnącej liczbie cyberzagrożeń. Tym razem komunikat, który pojawił się na stronie głównej banku, dotyczy popularnych aplikacji służących do blokowania reklam. Jak podkreślono, część z nich jest wykorzystywana przez przestępców do przejęcia kontroli nad telefonami i tabletami użytkowników.

Podejrzane aplikacje

Bank informuje, że aplikacje te są promowane w mediach społecznościowych oraz w płatnych wynikach wyszukiwania. Użytkownicy, którzy zainstalują je na swoich urządzeniach, narażają się na poważne ryzyko. Fałszywe programy pozwalają cyberprzestępcom przechwycić dane wykorzystywane do logowania, w tym hasła, kody PIN czy jednorazowe kody autoryzacyjne. W konsekwencji oszuści mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do konta i dokonać transakcji opróżniających rachunek z oszczędności.

W komunikacie podkreślono, że złośliwe aplikacje działają w tle, często bez wiedzy użytkownika, i potrafią przejąć pełną kontrolę nad urządzeniem. Bank Millennium zwraca uwagę, że instalowanie programów spoza oficjalnych sklepów, takich jak Google Play, znacząco zwiększa ryzyko infekcji złośliwym oprogramowaniem.

Jak się chronić?

Instytucja przygotowała również zestaw praktycznych zasad, które mogą uchronić klientów przed tego typu atakami. Przede wszystkim wskazuje na konieczność korzystania z oprogramowania antywirusowego i regularnego jego aktualizowania. Klienci powinni unikać instalowania aplikacji pochodzących z niezweryfikowanych źródeł oraz nie klikać w reklamy zachęcające do pobrania rzekomych narzędzi blokujących reklamy.

Bank apeluje także o zachowanie ostrożności podczas instalacji nowych programów. Jeśli aplikacja prosi o dodatkowe uprawnienia, takie jak dostęp do SMS-ów, powiadomień czy funkcji ułatwień dostępu, należy natychmiast przerwać instalację. Takie żądania mogą świadczyć o próbie przejęcia kontroli nad urządzeniem.

W przypadku podejrzenia, że telefon został zainfekowany, Bank Millennium zaleca niezwłoczny kontakt z infolinią. Konieczne może być również usunięcie niebezpiecznej aplikacji, a w niektórych sytuacjach nawet przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, aby wyeliminować złośliwe oprogramowanie.

Ostrzeżenia tego typu pokazują, że oszuści nieustannie modyfikują swoje metody działania, wykorzystując popularne narzędzia, jak aplikacje blokujące reklamy, do ataków na użytkowników bankowości internetowej i mobilnej.

