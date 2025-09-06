Prawie 11 mln złotych! Niewiarygodna wygrana w Eurojackpot
Fortuna w Eurojackpot
Eurojackpot bez jackpota, ale i tak z milionami! Gracz z Niemiec wygrał ponad 11 mln zł, a w Polsce padły liczne mniejsze wygrane.

W piątek, 5 września, podczas losowania nr 597 w Eurojackpot wylosowano liczby:

6, 14, 25, 29, 46 oraz 7 i 11.

Eurojackpot – wyniki losowania w Europie

Piątkowe losowanie Eurojackpot znów obyło się bez głównej wygranej, ale emocji nie zabrakło.

Trafiono jedną „dwójkę” wartą aż 2 554 784,50 euro – szczęśliwy kupon padł w Niemczech.

Fortuna uśmiechnęła się także do dziesięciu graczy z Niemiec, Danii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Każdy z nich wzbogacił się o imponujące 144 077,90 euro.

Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce

Trzech szczęśliwców z Polski zgarnęło w piątkowym losowaniu Eurojackpot po ponad 314 tys. zł każdy! To najwyższe krajowe wygrane czwartego stopnia.

To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:

  • 38 wygranych piątego stopnia po 1337,50 zł,
  • 77 wygranych szóstego stopnia po 807,30 zł,
  • 108 wygranych siódmego stopnia po 465,10 zł,
  • 1043 wygrane ósmego stopnia po 132,00 zł,
  • 1647 wygranych dziewiątego stopnia po 89,80 zł,
  • 3954 wygrane dziesiątego stopnia po 70,70 zł.

Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 360 mln!

Kumulacja w Eurojackpot osiąga rekordowe rozmiary! Główna wygrana wciąż pozostaje niezdobyta, a pula powiększa się o kolejne miliony, osiągając aktualnie aż 360 mln zł. Następne losowanie już we wtorek, 9 września. Czy tym razem szczęście dopisze Polakom? Emocje rosną z każdą chwilą!

Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:

  • 269 735,20 zł– 2 września, Węgrów
  • 269 735,20 zł – 2 września, Lublin
  • 269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl
  • 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom
  • 935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń
  • 8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko
  • 997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań
  • 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo
  • 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
  • 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
  • 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
  • 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
  • 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
  • 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
  • 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
  • 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
  • 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
  • 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
  • 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
  • 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
  • 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
  • 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
  • 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
  • 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
  • 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
  • 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
  • 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
  • 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
  • 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
  • 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
  • 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
  • 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
  • 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
  • 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
  • 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
  • 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
  • 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
  • 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
  • 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
  • 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
  • 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
  • 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
  • 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
  • 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
  • 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
  • 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
  • 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
  • 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
  • 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
  • 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
  • 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
  • 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
  • 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
  • 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
  • 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
  • 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
  • 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin

Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy