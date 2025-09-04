Kumulacja rozbita? Znamy wyniki Lotto i Lotto Plus

Fortuna znów zakręciła kołem, a czwartkowe losowanie Lotto nie przyniosło oczekiwanej „szóstki”. Gracze Lotto Plus i Mini Lotto także nie sięgnęli po główną wygraną.

Brak głównych wygranych w Lotto oznacza tylko jedno – kumulację. Wynosi ona aktualnie 28 mln złotych.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto?

W czwartek, 4 września, w Lotto nie padła „szóstka”. Wylosowano za to 72 „piątki” – każda w wysokości 6 935,30 zł. Do wygranych „czwórek”, wartych 205,60 zł, szczęście miało 4 479 graczy, natomiast liczba „trójek” o wartości 24 zł wyniosła 86471.

W Lotto Plus również nie padła „szóstka”. Trafiono za to 63 „piątki”, każda o wartości 3 500 zł, oraz 3 954 „czwórki” po 100 zł. W losowaniu odnotowano także 68 461 „trójek” z wygraną 10 zł każda.

W Mini Lotto także nie padła główna wygrana. Wylosowano za to 204 „czwórki” warte 1 636 zł oraz 7 525 „trójek” z wygraną 66,60 zł każda.

Wyniki Lotto – 04.09.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7244, które odbyło się 4 września 2025 roku, to:

2, 15, 27, 30, 37, 47

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 6 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 04.09.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7244, które odbyło się 4 września 2025 roku, to:

1, 4, 16, 22, 27, 31

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 6 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 04.09.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7067, które odbyło się 4 września 2025 roku, to:

6, 11, 12, 31, 32

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 5 września 2025 roku, o godzinie 22:00.

Totalizator Sportowy – wyniki pozostałych losowań

W czwartek, 4 września, odbyły się także inne losowania. Oto wyniki:

Multi Multi – 04.09.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 1, 5, 9, 14, 15, 19, 22, 32, 37, 42, 47, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 71, 78, 80. Plusem jest liczba: 32.

Losowanie, godz. 14:00: 4, 9, 10, 11, 14, 20, 24, 27, 28, 34, 41, 46, 48, 49, 53, 60, 65, 67, 75, 79. Plusem jest liczba: 20.

Kaskada – 04.09.2025:

Losowanie, godz. 22:00: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 22, 23.

Losowanie, godz. 14:00: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 21, 23, 24.

Ekstra Pensja – 04.09.2025:

1, 7, 10, 18, 19, 4. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Pensji jest: 2.

Ekstra Premia – 04.09.2025:

15, 19, 26, 27, 31, 3. Ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra Premii jest: 4.

