Kursy walut 17 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 17 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6388 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2565 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6096 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8847 zł.

Kursy walut – piątek, 17 października

dolar – 3,6388 zł

euro – 4,2565 zł

frank szwajcarski – 4,6096 zł

funt szterling – 4,8847 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 16 października

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2517 zł

frank szwajcarski – 4,5781 zł

funt szterling – 4,9005 zł

Kursy walut – środa, 15 października

dolar – 3,6585 zł

euro – 4,2556 zł

frank szwajcarski – 4,5739 zł

funt szterling – 4,8820 zł

Kursy walut – wtorek, 14 października

dolar – 3,6897 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5931 zł

funt szterling – 4,9009 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 października

dolar – 3,6763 zł

euro – 4,2592 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,8983 zł

Kursy walut – piątek, 10 października

dolar – 3,6778 zł

euro – 4,2583 zł

frank szwajcarski – 4,5675 zł

funt szterling – 4,8940 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

