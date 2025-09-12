Wojna o władzę w Polsacie. Solorz coraz dalej od steru

Dynastycznej batalii w imperium Zygmunta Solorza ciąg dalszy. W Polsat Media doszło do ważnych zmian personalnych.

Żona Zygmunta Solorza, Justyna Kulka, straciła w środę stanowisko w radzie nadzorczej Polsat Media, a sam Solorz został odwołany z funkcji przewodniczącego. To kolejna spółka, w której dochodzi do dużych zmian personalnych — informuje „Puls Biznesu”.

Jak podaje gazeta, nowym przewodniczącym został Stanisław Janowski, a do grona nadzorców dołączyli Dariusz Skrzypek i Norbert Walkiewicz. „PB” zaznacza, że Solorz z przewodniczącego stał się szeregowym członkiem rady, a Justyna Kulka została z niej całkowicie odwołana.

Rotacje personalne w Polsat Media

Zmiany objęły również zarząd Polsat Media. Ze stanowiska prezesa zrezygnowała Weronika Olejnik. Odwołany został Piotr Gaweł, dotychczasowy członek zarządu. Kierownictwo przejął Janusz Pliszka, a do zarządu powołano Agnieszkę Wieczorek-Biedrzycką, Magdalenę Niewińską, Marcina Stępniaka oraz Katarzynę Tomczuk. Ta ostatnia nominacja budzi szczególne zainteresowanie.

– Katarzyna Tomczuk to prywatnie kuzynka Zygmunta Solorza. Pracę w zarządzie Polsatu Media straciła przed rokiem. Informowała wówczas, że jej odwołanie miało charakter odwetowy i było reakcją na stanowczą postawę oraz sprzeciw wobec prób wpływania na politykę biznesową prezesa Zygmunta Solorza dokonywanych przez osoby trzecie – pisze „PB”.

Imperium Solorza pod presją

Zmiany w Polsat Media są kolejnym rozdziałem w walce o władzę w imperium Zygmunta Solorza. Twórca Polsatu już wcześniej został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Latem sytuację dodatkowo skomplikował spór sądowy. 14 sierpnia sąd cypryjski, na wniosek Solorza, tymczasowo zakazał TiVi Foundation oraz spółce Reddev Investments wprowadzania zmian w organach i strukturze spółek zależnych kontrolujących Grupę Cyfrowy Polsat. To właśnie decyzja sądu uniemożliwiła dokonanie zmian w innych kluczowych podmiotach, takich jak PAK-PCE czy Elektrim.

Sprzeciw Solorza wobec zmian

Rewolucja w Polsat Media spotkała się z ostrą krytyką ze strony miliardera. Jego pełnomocnik, Radosław Kwaśnicki, nie pozostawił wątpliwości co do stanowiska Solorza.

— Uchwały zostały podjęte bez jakiegokolwiek uzasadnienia, za takie nie można uznać ogólnego stwierdzenia o potrzebie wzmocnienia nadzoru. Należałoby bowiem wykazać, dlaczego obecny skład tego rzekomo nie gwarantuje i dlaczego nowi kandydaci mieliby dawać na to nadzieję. De iure więc rzekome zmiany są bezzasadne — powiedział prawnik, cytowany przez „Puls Biznesu”.

Solorz walczy o imperium. Zaskarżył decyzję rady fundacji

Kto przejmie stery w Polsacie?

Choć Solorz broni pozycji, kolejne roszady pokazują, że kontrola nad jego biznesowym imperium staje się coraz trudniejsza. Spór o władzę przypomina fabułę serialowej „Dynastii” — pełen rodzinnych konfliktów i walki o wpływy. Polska „Dynastia” trwa w najlepsze, a pytanie brzmi: kto ostatecznie przejmie stery w Polsacie?

