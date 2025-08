Solorz walczy o imperium. Zaskarżył decyzję rady fundacji

Decyzja o odwołaniu Zygmunta Solorza z rad nadzorczych spółek Grupy Polsat Plus została zaskarżona do sądów w Polsce i Lichtensteinie – przekazał pełnomocnik prawny założyciela Polsatu mecenas Radosław Kwaśnicki.

Solorz walczy o imperium

Zaskarżenie lipcowej uchwały rady to kolejny krok, na który w ostatnim czasie zdecydował się Zygmunt Solorz. 2 lipca 2025 r. złożył on zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, „w sprawie podejrzenia doprowadzenia Zygmunta Solorza do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci praw majątkowych związanych z działalnością Fundacji TiVi z siedzibą w Vaduz w Liechtensteinie oraz Fundacji Solkomtel z siedzibą w Vaduz w Liechtensteinie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez doprowadzenie pokrzywdzonego do złożenia oświadczeń woli skutkujących niekorzystnym rozporządzeniem powyższym mieniem o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości” – czytamy w komunikacie przesłanym przez rzecznika Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mateusza Martyniuka.

„Dysponujemy dowodami i zeznaniami świadków, którzy potwierdzą, że na początku sierpnia 2024 roku, podczas zjazdu rodzinnego z okazji urodzin pana Zygmunta Solorza, doszło do oszustwa” – powiedział. Dodał, że nowe dowody zostały już przedstawione w apelacji w Liechtensteinie.

Reakcja rodziny Solorza

Przedstawiciel prawny TiVi Foundation Jarosław Kołkowski nie zgodził się z zarzutem złamania statutu Fundacji TiVi. Powiedział, że rada fundacji, w skład której wchodzi doświadczony prawnik z Liechtensteinu wyznaczony przez sąd w tym kraju, uznała jednomyślnie, że działania odwołanych osób godziły w interesy TiVi Foundation. Podkreślił, że głównym celem decyzji rady była ochrona majątku fundacji.

Podobną opinię wyraził przedstawiciel prawny dzieci Solorza Paweł Rymarz. „Zapis w statucie TiVi Foundation, iż może on (Zygmunt Solorz) dożywotnio pełnić te funkcje, przestaje go chronić w momencie, kiedy aktywnie występuje przeciwko interesom fundacji i stawia się w sytuacji konfliktu interesów. Jesteśmy w posiadaniu opinii prawnej prawników z Liechtensteinu w tym względzie” – napisał w oświadczeniu przesłanym do PAP.

W ocenie Pawła Rymarza TiVi Foundation była władna dokonać zmian na stanowiskach przewodniczącego rad nadzorczych i prezesa zarządów, gdyż w chwili obecnej nie ograniczają jej żadne decyzje sądów w Liechtensteinie, na Cyprze ani w Polsce.

Zmiany we władzach Cyfrowego Polsatu

Przypomnijmy, że 22 lipca 2025 roku, Cyfrowy Polsat ogłosił znaczące zmiany personalne. Zygmunt Solorz został odwołany z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej, a jego miejsce zajął Daniel Kaczorowski. Stanowisko prezesa zarządu objął Andrzej Abramczuk, zastępując Mirosława Błaszczyka. Korekty dotyczyły także innych spółek kontrolowanych przez TiVi Foundation, która tłumaczyła decyzję potrzebą „usprawnienia nadzoru nad kluczowymi spółkami fundacji”.

Spór o sukcesję w imperium Solorza

Konflikt o sukcesję w imperium Zygmunta Solorza ujawnił się jesienią 2024 roku. Wówczas jego dzieci ostrzegły menedżerów kluczowych spółek, wskazując na zagrożenie dla ich stabilności. Niedługo później Tobias Solorz, Piotr Żak i Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, ZE PAK, Netii i Polkomtela.

