Wojna o miliardowy majątek. Nowy ruch Zygmunta Solorza

Na przełomie maja i kwietnia powstało 11 bliźniaczo podobnych spółek, których właścicielem jest fundacja rodzinna miliardera, a prezesem jego doradca – informuje „Puls Biznesu”.

Jak wskazuje, oponenci Zygmunta Solorza podejrzewają, że mogą zostać wykorzystane w trwającym sporze o sukcesję. Tymczasem na innych frontach konfliktu, m.in. na Cyprze i w Liechtensteinie, trwa wojna pozycyjna.

Jedenaście nowych spółek Solorza

Crysalor, Elionor, Stelanor, Azurion, Lucentra i Noventia – to tylko część nazw nowych spółek wpisanych do rejestru na przełomie maja i czerwca, obok takich jak Sylvena, Malvonia, Minadora, Celestra i Clariona.

Wszystkie te firmy mają jednego właściciela: Nullum Impossibile Fundację Rodzinną, której fundatorem i osobą uprawnioną do samodzielnego działania jest Zygmunt Solorz, znany miliarder, kontrolujący m.in. Cyfrowy Polsat czy grupę energetyczną ZE PAK. Fundacja została ustanowiona 7 maja i znajduje się obecnie w organizacji.

Na czele wszystkich świeżo zarejestrowanych podmiotów stoi Radosław Kwaśnicki, prawnik specjalizujący się w sporach sądowych, który od czerwca pełni funkcję głównego doradcy Zygmunta Solorza ds. korporacyjnych.

Czytaj też:

Gigantyczny konflikt w rodzinie Solorza. Czy miliarder straci kontrolę?

Nowa strategia Solorza?

Podczas poniedziałkowego wywiadu dla „Pulsu Biznesu” Kwaśnicki zapowiedział bardziej ofensywne działania w konflikcie Solorza z jego dziećmi. Zdaniem Pawła Rymarza z kancelarii Rymarz, Zdort, Maruta – pełnomocnika reprezentującego dzieci miliardera – zakładanie tych jedenastu firm może być elementem strategii przygotowanej przez Solorza. Według Rymarza plan mógłby obejmować wniesienie aportem do nowych spółek aktywów należących do Cyfrowego Polsatu, takich jak Polkomtel, Netia czy Telewizja Polsat, w całości lub w częściach. Podobny zabieg mógłby dotyczyć również innych zasobów kontrolowanych przez Solkomtel, co pozwoliłoby rozdzielić lub zabezpieczyć majątek w trakcie rodzinnego sporu.

Czytaj też:

Trudna przeszłość Listy 100 „Wprost”. Jak się rodziły pierwsze fortuny najbogatszychCzytaj też:

Najbogatszy Polak bez pensji we własnej firmie. Chodzi o sklepy Dino