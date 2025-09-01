Jeden z najbogatszych Polaków stawia na kosmos. Trwają rozmowy z amerykańskim gigantem

Zygmunt Solorz, jeden z najbogatszych Polaków, rozważa wejście w nowy obszar biznesowy – przemysł kosmiczny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że miliarder prowadzi zaawansowane rozmowy z amerykańską firmą Axiom Space, specjalizującą się w budowie komercyjnych stacji orbitalnych.

Według źródeł medialnych, oficjalne ogłoszenie współpracy może nastąpić w najbliższych dniach, co stanowiłoby przełom w dotychczasowej strategii inwestycyjnej Solorza.

Solorz stawia na kosmos

Kluczowym wydarzeniem, które potwierdziło skalę planów, była wizyta w Polsce założyciela Axiom Space, Kama Ghaffariana. Przedsiębiorca spotkał się nie tylko z przedstawicielami rządu, ale także z reprezentantami sektora prywatnego. Wśród nich znalazło się otoczenie Zygmunta Solorza.

Jak ustalił „Puls Biznes”, do rozmów między stronami doszło dzięki Przemysławowi Sęczykowskiemu – bliskiemu współpracownikowi miliardera, który odgrywa rolę pośrednika i łącznika pomiędzy środowiskiem polskiego biznesu a amerykańskim partnerem.

Solorz negocjacje w sprawie udziałów?

Trzech niezależnych informatorów potwierdziło, że rozmowy między Zygmuntem Solorzem a Kamem Ghaffarianem trwają już od dłuższego czasu i dotyczą potencjalnej współpracy kapitałowej.

Głównym przedmiotem negocjacji ma być przejęcie przez polskiego miliardera części udziałów w Axiom Space. Szczegóły planowanej transakcji nie są ujawniane, a osoby z najbliższego otoczenia Solorza konsekwentnie unikają komentarzy w tej sprawie.

Inwestycja w Axiom Space to szansa dla Polski

Potencjalna inwestycja w Axiom Space byłaby pierwszym tak dużym zagranicznym przedsięwzięciem Solorza w branży high-tech i aerospace. Dotychczas jego aktywność koncentrowała się na telekomunikacji, mediach i energetyce.

Wejście w sektor kosmiczny mogłoby oznaczać przełom nie tylko dla jego imperium biznesowego, ale również dla całej polskiej gospodarki, która zyskałaby szansę na udział w globalnym rynku kosmicznym.

Warto podkreślić, że podczas wizyty w Polsce Kam Ghaffarian rozmawiał także z szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, o potencjalnym udziale polskich firm i instytucji w budowie nowej stacji kosmicznej z udziałem europejskich partnerów. Tematem spotkań była również energetyka jądrowa, w tym rozwój małych reaktorów modułowych (SMR) IV generacji, które mogą stać się jednym z filarów transformacji energetycznej w Polsce.

