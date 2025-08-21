Kontrofensywa Solorza. Sąd nie miał wątpliwości

Jak poinformował „Puls Biznesu”, 14 sierpnia sąd na Cyprze wydał na wniosek Zygmunta Solorza tymczasowy zakaz wykonywania, wdrażania i inicjowania zmian w organach i strukturze spółek zależnych od Reddev.

– Zgodnie z postanowieniem sądu na Cyprze jakiekolwiek zmiany w spółkach zależnych od Reddev Investments i TiVi Foundation są możliwe tylko w przypadku wyraźnej zgody na piśmie udzielonej przez Zygmunta Solorza – wyjaśnia „PB”, wskazując, że zakaz ma charakter tymczasowy.

Wyjaśnienia pełnomocnika Solorza

Pełnomocnik Solorza, Radosław Kwaśnicki, podkreślił w rozmowie z „PB”, że zgodnie z cypryjskim prawem zakaz obowiązuje od daty jego wydania, „ale jeśli przed wydaniem postanowienia podjęto jakiekolwiek czynności przygotowawcze lub inne czynności niezgodne z postanowieniami, nie mogą one zostać dokończone ani wdrożone w drodze działania lub zaniechania po dacie jego wydania”.

List Solorza do zarządu Cyfrowego Polsatu

Nieoficjalnie serwis ustalił, że w związku z postanowieniem sądu Solorz wysłał też list do zarządu Cyfrowego Polsatu. Wskazał w nim, że docierają do niego sygnały o oczekiwaniach dotyczących podejmowania czynności zmierzających do wprowadzania kolejnych zmian, także personalnych, w strukturach grupy.

– Rzeczone podszepty miały zintensyfikować się w ostatnim czasie, co niespodziewanie koresponduje z przywołanym postępowaniem sądowym na Cyprze. Mając świadomość istnienia opisanego orzeczenia daleko petryfikującego status quo w całej grupie Cyfrowy Polsat, wiecie państwo, jak niewłaściwe jest wsłuchiwanie się w podobne instrukcje – miał napisać w liście Solorz, według „PB”.

Serwis przypomina, że na Cyprze zarejestrowane są spółki kontrolujące m.in. Cyfrowy Polsat w Polsce, a same spółki cypryjskie pozostają pod nadzorem fundacji z Liechtensteinu.

Spór o sukcesję w imperium Solorza

Konflikt o sukcesję w imperium Zygmunta Solorza ujawnił się jesienią 2024 roku. Wówczas jego dzieci ostrzegły menedżerów kluczowych spółek, wskazując na zagrożenie dla ich stabilności. Niedługo później Tobias Solorz, Piotr Żak i Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rad nadzorczych Cyfrowego Polsatu, ZE PAK, Netii i Polkomtela.

