To świadczenie przysługuje na dziecko nawet do 24 roku życia. Zostało coraz mniej czasu

Program „Dobry Start" obowiązuje od połowy 2018 roku. Zakłada on przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

300 plus nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Ostatni moment na złożenie wniosku ws. 300 plus

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ramach tegorocznej edycji programu „Dobry Start" wypłacono już 4 mln 490 tys. świadczeń, a do rodziców w sumie trafiło 1 mld 345 mln zł.

– Złożonych zostało ponad 3,2 mln wniosków – na blisko 4,7 mln uczniów – informuje na platformie X resort rodziny.

twitter

Z powyższych danych wynika, że część uprawnionych nie złożyła jeszcze wniosku ws. 300 plus. Można to zrobić do końca listopada.

Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Z przeprowadzonego tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (47,4 proc.) chce waloryzacji 300 plus. Przeciwnego zdania jest co trzeci badany (32,3 proc.), a 20,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

„1000 plus” dla polskich rodzin od Nawrockiego? Taka jest prawdaCzytaj też:

Wyjątkowe świadczenie wzrośnie do ponad 5 tys. zł. Te osoby mogą je otrzymać