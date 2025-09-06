Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Początek września należał do dolara. Amerykańska waluta lekko się umocniła wobec złotego, potwierdzając pozycję „króla tygodnia” na rynku walutowym. Tymczasem pierwszy tydzień września dla euro, funta i franka szwajcarskiego oznaczał systematyczne spadki wartości wobec złotego.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek (1 września) na poziomie 3,6278 zł, a w piątek (5 września) kosztował 3,6357 zł. To wzrost o 0,79 gr, wskazujący na delikatne umocnienie.

Euro (EUR) w poniedziałek wyceniano na 4,2574 zł, a tydzień zakończyło kursem 4,2476 zł. To spadek o 0,98 gr, który sygnalizuje lekką korektę.

Frank szwajcarski (CHF) w poniedziałek kosztował 4,5420 zł, by w piątek spaść do 4,5257 zł. To spadek o 1,93 gr, potwierdzający słabszą pozycję „szwajcara” w tym tygodniu.

Funt szterling (GBP) rozpoczął tydzień od 4,9108 zł, a zakończył na 4,8975 zł, co oznacza spadek o 1,33 gr. Pomimo korekty brytyjska waluta wciąż pozostaje silna i balansuje tuż poniżej psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 1 do 5 września 2025 r. (dane NBP):

USD: +0,79 gr (z 3,6278 zł do 3,6357 zł)

EUR: –0,98 gr (z 4,2574 zł do 4,2476 zł)

CHF: –1,93 gr (z 4,5420 zł do 4,5257 zł)

GBP: –1,33 gr (z 4,9108 zł do 4,8975 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 1 do 5 września 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 5 września

dolar – 3,6357 zł

euro – 4,2476 zł

frank szwajcarski – 4,5257 zł

funt szterling – 4,8975 zł

Kursy walut – czwartek, 4 września

dolar – 3,6528 zł

euro – 4,2589 zł

frank szwajcarski – 4,5436 zł

funt szterling – 4,8987 zł

Kursy walut – środa, 3 września

dolar – 3,6538 zł

euro – 4,2589 zł

frank szwajcarski – 4,5436 zł

funt szterling – 4,8987 zł

Kursy walut – wtorek, 2 września

dolar – 3,6626 zł

euro – 4,2651 zł

frank szwajcarski – 4,5541 zł

funt szterling – 4,9129 zł

Kursy walut – poniedziałek, 1 września

dolar – 3,6278 zł

euro – 4,2574 zł

frank szwajcarski – 4,5420 zł

funt szterling – 4,9108 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

