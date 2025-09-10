Mamy nowego milionera! Polak zgarnia ponad 30 milionów złotych w Lotto

Fortuna pokazała swoje najjaśniejsze oblicze, a 9 września na długo pozostanie w pamięci czterech szczęśliwych graczy. We wtorek najwyższe wygrane padły w Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto. W tej ostatniej grze odnotowano aż dwie główne wygrane.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
We wtorek, 9 września, w Lotto padła długo wyczekiwana „szóstka”. Jej wysokość to dokładnie 31 725 221, 20 zł. Tak wysokiej wygranej nie było od 2022 roku. Wówczas padła „szóstka” o wartości ponad 33 milionów złotych.
Dodatkowe wygrane:
- 84 „piątki” – każda po 7 999,50 zł
- 5 656 „czwórek” – po 237,10 zł
- 112 118 „trójek” – po 24 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?
W Lotto Plus również padła „szóstka” – czyli okrągły milion złotych.
Dodatkowe wygrane:
- 116 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 4 461 „czwórek” – po 100 zł
- 80 469 „trójek” – po 10 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?
Mini Lotto także z główną wygraną. Padły aż dwie „piątki”! Każda z nich o wartości 219 700,00 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 262 „czwórki” – po 670,90 zł
- 8 934 „trójki” – po 29,60 zł
Wyniki Lotto – 09.09.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7246, które odbyło się 9 września 2025 roku, to:
1, 19, 23, 31, 34, 44
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 11 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 09.09.2025
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7246, które odbyło się 9 września 2025 roku, to:
9, 14, 24, 29, 40, 41
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 11 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 09.09.2025
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7072, które odbyło się 9 września 2025 roku, to:
4, 7, 29, 33, 38
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 10 września 2025 roku, o godzinie 22:00.
