Kursy walut 23 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Spadki na rynku walut. Wszystkie cztery główne waluty tracą wobec złotego. Wtorek przynosi wyraźne osłabienie dolara, euro, franka szwajcarskiego i funta. W porównaniu z poniedziałkowymi notowaniami złoty zyskuje wobec wszystkich głównych walut, sygnalizując początek tygodnia w nastrojach nieco bardziej sprzyjających krajowej walucie.

Rynek walut – analiza dnia (23 września 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6050 zł, czyli mniej niż w poniedziałek (3,6255 zł). Amerykańska waluta notuje niewielki spadek na początku tygodnia.

Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2552 zł, czyli poniżej poniedziałkowego poziomu 4,2645 zł. Wspólna waluta odnotowuje niewielką korektę w dół.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5527 zł, spadając z 4,5651 zł. Szwajcarska waluta utrzymuje stosunkowo stabilną pozycję, mimo lekkiego osłabienia.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest dziś na 4,8686 zł, poniżej poniedziałkowego kursu 4,8933 zł. Brytyjska waluta zanotowała korektę w dół po ostatnich wzrostach.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 23 września

dolar – 3,6050 zł

euro – 4,2552 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8686 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 22 września

dolar – 3,6255 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5651 zł

funt szterling – 4,8933 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

