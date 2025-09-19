Mamy nowego milionera! Polak zgarnia fortunę w Eurojackpot

W piątek, 19 września, podczas losowania nr 601 w Eurojackpot wylosowano liczby:
9, 37, 40, 41, 46 oraz 1 i 12.
Eurojackpot – wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie Eurojackpot ponownie nie przyniosło głównej wygranej, ale emocji nie brakowało. Trafiono aż cztery „dwójki”, każda warta 5 850 555,10 euro, a szczęśliwe kupony pochodziły z Niemiec, Norwegii i Finlandii. Fortuna uśmiechnęła się także do ośmiorga graczy z Niemiec, Danii, Szwecji, Polski i Finlandii – każdy z nich wzbogacił się o 276 408,40 euro, czyli tyle wynosiła nagroda trzeciego stopnia.
Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce
Wśród zwycięzców nagrody trzeciego stopnia znalazł się także gracz z Polski, który wzbogacił się o 2 390 878 zł. W piątkowym losowaniu Eurojackpot Polacy nie mieli szczęścia w przypadku nagrody czwartego stopnia – tym razem nie było jej beneficjentów w naszym kraju.
To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:
51 wygranych piątego stopnia po 1980,10 zł,
101 wygranych szóstego stopnia po 871,80 zł,
95 wygranych siódmego stopnia po 607,40 zł,
1 330 wygranych ósmego stopnia po 138,80 zł,
1 821 wygranych dziewiątego stopnia po 115,00 zł,
4 405 wygranych dziesiątego stopnia po 84,70 zł.
Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 520 mln!
Kumulacja w Eurojackpot osiąga rekordowe rozmiary! Główna wygrana wciąż pozostaje niezdobyta, a pula powiększa się o kolejne miliony, osiągając aktualnie niewiarygodne 520 mln zł. Następne losowanie już w najbliższy wtorek, 23 września. Czy tym razem szczęście dopisze Polakom? Emocje rosną z każdą chwilą!
Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
- 239 278,60 zł – 16 września, Warszawa
- 239 278,60 zł – 16 września, Tąpkowice
- 239 278,60 zł – 16 września, Zawiercie
- 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
- 239 278,60 zł – 16 września, lotto.pl
- 167 310,40 zł– 9 września, Będzin
- 167 310,40 zł– 9 września, Radom
- 167 310,40 zł– 9 września, Fałków
- 511 264,20 zł– 9 września, Kołobrzeg
- 314 326,70 zł– 5 września, Rędziny
- 314 326,70 zł– 5 września, Wrocław
- 314 326,70 zł– 5 września,lotto.pl
- 269 735,20 zł– 2 września, Węgrów
- 269 735,20 zł – 2 września, Lublin
- 269 735,20 zł – 2 września, lotto.pl
- 935 039,70 zł – 29 sierpnia, Bytom
- 935 039,70 zł– 29 sierpnia, Wieluń
- 8 109 746,50 zł – 26 sierpnia, Lesko
- 997 235,00 zł – 22 sierpnia, Poznań
- 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo
- 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
- 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
- 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
- 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
- 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
- 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
- 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
- 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
- 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
- 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
- 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
- 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
- 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
- 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
- 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
- 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
- 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
- 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
- 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
- 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
- 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
- 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
- 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
- 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
- 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
- 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
- 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
- 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
- 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
- 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
- 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
- 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
- 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
- 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
- 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
- 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
- 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
- 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
- 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
- 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
- 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin
