Kursy walut 22 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Początek nowego tygodnia na rynku walut pokazuje umiarkowane korekty po piątkowych notowaniach. Dolar kontynuuje lekkie odbicie, frank utrzymuje stabilność, natomiast euro i funt szterling zanotowały niewielki spadek.
Rynek walut – analiza dnia (22 września 2025)
Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6355 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z piątkiem (3,6278 zł). Amerykańska waluta odnotowuje lekki odbiór na początku tygodnia po niewielkich wahaniach w końcówce ubiegłego tygodnia.
Euro (EUR) wyceniane jest dziś na 4,2645 zł, czyli nieco poniżej piątkowego poziomu 4,2666 zł. Wspólna waluta pozostaje w wąskim przedziale, pokazując względną stabilność po ostatnich dniach.
Frank szwajcarski (CHF) zamyka poniedziałek na poziomie 4,5651 zł, co oznacza niewielki wzrost względem piątku (4,5617 zł). Szwajcarska waluta utrzymuje mocną pozycję, a jej wahania w ostatnich dniach były ograniczone.
Funt szterling (GBP) wyceniany jest dziś na 4,8933 zł, czyli nieco poniżej piątkowego kursu 4,8974 zł. Brytyjska waluta zanotowała lekką korektę na początku tygodnia, po serii wzrostów w poprzednich dniach.
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – poniedziałek, 22 września
- dolar – 3,6355 zł
- euro – 4,2645 zł
- frank szwajcarski – 4,5651 zł
- funt szterling – 4,8933 zł
Kursy walut – miniony tydzień
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 15 do 19 września 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 19 września
- dolar – 3,6278 zł
- euro – 4,2666 zł
- frank szwajcarski – 4,5617 zł
- funt szterling – 4,8974 zł
Kursy walut – czwartek, 18 września
- dolar – 3,5986 zł
- euro – 4,2564 zł
- frank szwajcarski – 4,5601 zł
- funt szterling – 4,9085 zł
Kursy walut – środa, 17 września
- dolar – 3,5919 zł
- euro – 4,2559 zł
- frank szwajcarski – 4,5647 zł
- funt szterling – 4,8994 zł
Kursy walut – wtorek, 16 września
- dolar – 3,6034 zł
- euro – 4,2504 zł
- frank szwajcarski – 4,5486 zł
- funt szterling – 4,9095 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 września
- dolar – 3,6188 zł
- euro – 4,2476 zł
- frank szwajcarski – 4,5438 zł
- funt szterling – 4,9148 zł
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
