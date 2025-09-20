Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

W mijającym tygodniu na rynku walutowym najsilniej umocniło się euro, które zyskało 1,0 gr wobec złotego. Niewiele niższy wzrost odnotował również dolar amerykański, a frank szwajcarski pozostał praktycznie bez zmian, choć zakończył tydzień na plusie.
Odmiennie zachował się funt szterling, który zakończył tydzień spadkiem o 1,74 gr. Co ciekawe, tydzień wcześniej sytuacja była zupełnie odwrotna – funt był „królem tygodnia”, notując największy wzrost wobec złotego. Ostatnie pięć dni przyniosło jednak wyraźne osłabienie brytyjskiej waluty.
Kursy walut – analiza tygodnia
Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,6188 zł, a w piątek kosztował 3,6278 zł. To wzrost o 0,90 gr, sygnalizujący lekkie umocnienie amerykańskiej waluty wobec złotego.
Euro (EUR) w poniedziałek wyceniano na 4,2476 zł, a tydzień zakończyło kursem 4,2666 zł. To wzrost o 1,0 gr, wskazujący na stabilne, ale wyraźne umocnienie wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5438 zł, a w piątek osiągnął 4,5617 zł. To zmiana o +0,79 gr, co pokazuje praktyczną stabilność franka wobec złotego.
Funt szterling (GBP) wystartował w poniedziałek ceną 4,9148 zł, a tydzień zakończył na poziomie 4,8974 zł. To spadek o 1,74 gr, co czyni brytyjską walutę najsłabszą w mijającym tygodniu.
Kursy walut – podsumowanie tygodnia
Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 15 do 19 września 2025 r. (dane NBP):
- USD: +0,90 gr (z 3,6188 zł do 3,6278 zł)
- EUR: +1,0 gr (z 4,2476 zł do 4,2666 zł)
- CHF: +0,79 gr (z 4,5438 zł do 4,5617 zł)
- GBP: –1,74 gr (z 4,9148 zł do 4,8974 zł)
Kursy walut – miniony tydzień
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 15 do 19 września 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 19 września
- dolar – 3,6278 zł
- euro – 4,2666 zł
- frank szwajcarski – 4,5617 zł
- funt szterling – 4,8974 zł
Kursy walut – czwartek, 18 września
- dolar – 3,5986 zł
- euro – 4,2564 zł
- frank szwajcarski – 4,5601 zł
- funt szterling – 4,9085 zł
Kursy walut – środa, 17 września
- dolar – 3,5919 zł
- euro – 4,2559 zł
- frank szwajcarski – 4,5647 zł
- funt szterling – 4,8994 zł
Kursy walut – wtorek, 16 września
- dolar – 3,6034 zł
- euro – 4,2504 zł
- frank szwajcarski – 4,5486 zł
- funt szterling – 4,9095 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 września
- dolar – 3,6188 zł
- euro – 4,2476 zł
- frank szwajcarski – 4,5438 zł
- funt szterling – 4,9148 zł
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
