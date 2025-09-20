Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

W mijającym tygodniu na rynku walutowym najsilniej umocniło się euro, które zyskało 1,0 gr wobec złotego. Niewiele niższy wzrost odnotował również dolar amerykański, a frank szwajcarski pozostał praktycznie bez zmian, choć zakończył tydzień na plusie.

Odmiennie zachował się funt szterling, który zakończył tydzień spadkiem o 1,74 gr. Co ciekawe, tydzień wcześniej sytuacja była zupełnie odwrotna – funt był „królem tygodnia”, notując największy wzrost wobec złotego. Ostatnie pięć dni przyniosło jednak wyraźne osłabienie brytyjskiej waluty.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień na poziomie 3,6188 zł, a w piątek kosztował 3,6278 zł. To wzrost o 0,90 gr, sygnalizujący lekkie umocnienie amerykańskiej waluty wobec złotego.

Euro (EUR) w poniedziałek wyceniano na 4,2476 zł, a tydzień zakończyło kursem 4,2666 zł. To wzrost o 1,0 gr, wskazujący na stabilne, ale wyraźne umocnienie wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5438 zł, a w piątek osiągnął 4,5617 zł. To zmiana o +0,79 gr, co pokazuje praktyczną stabilność franka wobec złotego.

Funt szterling (GBP) wystartował w poniedziałek ceną 4,9148 zł, a tydzień zakończył na poziomie 4,8974 zł. To spadek o 1,74 gr, co czyni brytyjską walutę najsłabszą w mijającym tygodniu.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 15 do 19 września 2025 r. (dane NBP):

USD: +0,90 gr (z 3,6188 zł do 3,6278 zł)

EUR: +1,0 gr (z 4,2476 zł do 4,2666 zł)

CHF: +0,79 gr (z 4,5438 zł do 4,5617 zł)

GBP: –1,74 gr (z 4,9148 zł do 4,8974 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 15 do 19 września 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 19 września

dolar – 3,6278 zł

euro – 4,2666 zł

frank szwajcarski – 4,5617 zł

funt szterling – 4,8974 zł

Kursy walut – czwartek, 18 września

dolar – 3,5986 zł

euro – 4,2564 zł

frank szwajcarski – 4,5601 zł

funt szterling – 4,9085 zł

Kursy walut – środa, 17 września

dolar – 3,5919 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5647 zł

funt szterling – 4,8994 zł

Kursy walut – wtorek, 16 września

dolar – 3,6034 zł

euro – 4,2504 zł

frank szwajcarski – 4,5486 zł

funt szterling – 4,9095 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 września

dolar – 3,6188 zł

euro – 4,2476 zł

frank szwajcarski – 4,5438 zł

funt szterling – 4,9148 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

