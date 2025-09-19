Kursy walut 19 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 19 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6278 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2666 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5617 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8974 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – piątek, 19 września

dolar – 3,6278 zł

euro – 4,2666 zł

frank szwajcarski – 4,5617 zł

funt szterling – 4,8974 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 18 września

dolar – 3,5986 zł

euro – 4,2564 zł

frank szwajcarski – 4,5601 zł

funt szterling – 4,9085 zł

Kursy walut – środa, 17 września

dolar – 3,5919 zł

euro – 4,2559 zł

frank szwajcarski – 4,5647 zł

funt szterling – 4,8994 zł

Kursy walut – wtorek, 16 września

dolar – 3,6034 zł

euro – 4,2504 zł

frank szwajcarski – 4,5486 zł

funt szterling – 4,9095 zł

Kursy walut – poniedziałek, 15 września

dolar – 3,6188 zł

euro – 4,2476 zł

frank szwajcarski – 4,5438 zł

funt szterling – 4,9148 zł

Kursy walut – piątek, 12 września

dolar – 3,6350 zł

euro – 4,2593 zł

frank szwajcarski – 4,5588 zł

funt szterling – 4,9192 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 17 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:

Kursy walut 18 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?