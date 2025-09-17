Kursy walut 17 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w środę przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 17 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5919 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2559 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5647 zł, a za 1 brytyjskiego funta – 4,8994 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – środa, 17 września
- dolar – 3,5919 zł
- euro – 4,2559 zł
- frank szwajcarski – 4,5647 zł
- funt szterling – 4,8994 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – wtorek, 16 września
- dolar – 3,6034 zł
- euro – 4,2504 zł
- frank szwajcarski – 4,5486 zł
- funt szterling – 4,9095 zł
Kursy walut – poniedziałek, 15 września
- dolar – 3,6188 zł
- euro – 4,2476 zł
- frank szwajcarski – 4,5438 zł
- funt szterling – 4,9148 zł
Kursy walut – piątek, 12 września
- dolar – 3,6350 zł
- euro – 4,2593 zł
- frank szwajcarski – 4,5588 zł
- funt szterling – 4,9192 zł
Kursy walut – czwartek, 11 września
- dolar – 3,6459 zł
- euro – 4,2626 zł
- frank szwajcarski – 4,5611 zł
- funt szterling – 4,9276 zł
Kursy walut – środa, 10 września
- dolar – 3,6414 zł
- euro – 4,2604 zł
- frank szwajcarski – 4,5659 zł
- funt szterling – 4,9259 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
