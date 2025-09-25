Ukraińcy sprzedali zakład w Kaliszu. Historia jak z filmu

Dawna fabryka mrożonek Calfrost z Kalisza, należąca do ukraińskiej spółki Trzy Niedźwiedzie, zostanie sprzedana – informuje „Money.pl”. Jak podaje serwis, 23 września podpisano umowę wstępną z polską firmą z Wielkopolski, działającą w branży spedycji międzynarodowej.

– We wtorek podpisano umowę wstępną z wielkopolską firmą zajmującą się transportem międzynarodowym. Umowa obowiązuje do końca października. Wpłacono zadatek w wysokości znacznie przekraczającej 10 proc. wartości transakcji. Ze względu na trwający proces sprzedaży nie mogę zdradzić, kto został nabywcą – potwierdził „Money.pl” Michał Rorbach z Le Premier Nieruchomości.

Właścicielskie perturbacje Calfrost z Kalisza

O sprawie Calfrostu pisaliśmy niedawno na łamach „Wprost”. Zmiany własnościowe w kaliskim zakładzie rozpoczęły się pod koniec 2023 roku, gdy polskiego producenta lodów i mrożonek Nordis przejęła ukraińska firma Trzy Niedźwiedzie, której założycielem jest Dmytro Uszmajew. Nowi właściciele zapewniali, że przejęcie nie oznacza likwidacji polskich marek, a celem ma być rozwój producenta na rynku krajowym, eksport na Zachód oraz współpraca z ukraińską częścią biznesu Uszmajewa.

– Dla nas wyjście za granicę jest logicznym krokiem, ponieważ rynek europejski jest wystarczająco rozwinięty i nadal rośnie – mówił Uszmajew dwa lata temu.

Jednak po przejęciu zakładu wszyscy pracownicy – 52 osoby – zostali zwolnieni, a fabrykę wystawiono na sprzedaż za blisko 13 mln zł. Maszyny i infrastruktura pozostały na miejscu, jednak inwestorów zainteresowanych kontynuacją produkcji nie znaleziono. Jak informowały lokalne media, potencjalny klient zrezygnował, żądając rzekomo wyburzenia budynków na własny koszt. W efekcie cena spadła o połowę i zakład o powierzchni niemal 3 ha można było nabyć za 5,8 mln zł.

Prezydent Kalisza zabiera głos w sprawie Calfrostu

Na początku września skontaktowaliśmy się zarówno z zarządem spółki Nordis, jak i władzami Kalisza, prosząc o oficjalny komentarz dotyczący sprzedaży zakładu Calfrost. Pytania trafiły też do kilku lokalnych samorządowców. Odpowiedział jednak tylko prezydent Kalisza.

– Nieruchomością zarządza jej właściciel. Decydując o przeznaczeniu terenu, należy uwzględnić obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przekazał w zeszły piątek za pośrednictwem swojej rzeczniczki Krystian Kinastowski.

Calfrost – historia jak z filmu, ale prawdziwa

Absurdalnie lakoniczne wyjaśnienia kaliskiego magistratu i cisza ze strony spółki otwierają pole do spekulacji. „Business Insider Polska” porównuje sytuację kaliskiego Calfrostu do scenariusza filmowego. Przejęcie polskiej spółki Nordis przez ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie przypomina fabułę komedii „Cudze pieniądze”. W filmie inwestor przejmuje zakład, by go sprzedać z zyskiem, zdaniem serwisu, Ukraińcy realizują podobną strategię.

Jak przypomina „Business Insider Polska”, Dmytro Uszmajew zbudował swoje imperium od zera – od handlu makaronem instant i konserwami po produkcję lodów i mrożonek. Jednak sukces biznesowy ukraińskiego króla mrożonek nie obył się bez kontrowersji.

– Biznesmen wywołał skandal w 2018 r., kiedy przyznał się do przekupywania ukraińskich urzędników. Wyjaśnił, że w całej historii firmy występowały pewne trudności z organami regulacyjnymi i służbami nadzoru. Wielokrotnie płacił straży pożarnej i służbom sanitarnym, aby mieć święty spokój. Przez lata produkty firmy Trzy Niedźwiedzie oskarżano o złą jakość, a Dmytro Uszmajewowi zarzucano narażanie zdrowia konsumentów – pisze serwis, powołując się na ukraińską stronę Me.ua.

