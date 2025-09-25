Zmiana warty w PZU. Powołano nowego prezesa

Rada Nadzorcza PZU SA powołała Bogdana Benczaka do zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa – poinformowała spółka w komunikacie. Decyzja została podjęta 24 września 2025 r. w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Benczak obejmie obowiązki prezesa pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

– Stanąć na czele firmy, z którą byłem związany od początku swojej menedżerskiej kariery, to dla mnie zaszczyt, przywilej i spełnienie marzeń. Zadania, które sobie postawiłem, to przywrócenie PZU niekwestionowanej roli lidera rynku ubezpieczeń, wdrożenie założonych w strategii jasno określonych celów i transformacja kultury organizacyjnej, aby wszyscy związani z naszą firmą byli dumni z pracy dla niej – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Bogdan Benczak.

Kadrowe trzęsienie ziemi w PZU

Jak przypomina „Business Insider Polska”, na początku sierpnia doszło do kadrowego trzęsienia ziemi w PZU – z funkcji prezesa odwołano Andrzeja Klesyka. Była to już druga zmiana szefa spółki za rządów obecnej koalicji. Nowego prezesa miał wyłonić konkurs, którego wyniki początkowo planowano na początek września, ale postępowanie się przedłużyło i ostatecznie decyzja zapadła dopiero wczoraj.

Jeszcze w środę rano „Rzeczpospolita” wymieniała pięcioro kandydatów na prezesa PZU: Macieja Szwarca (członek rady nadzorczej PZU), Katarzynę Majewską (szefowa PZU Życie), Bogdana Benczaka (dyrektor zarządzający w PZU), Andrzeja Jarczyka (prezes TUW PZUW) oraz Sławomira Bilika (w zarządzie PZU Życie).

Jak zauważa „Business Insider Polska”, spółka znajduje się w specyficznym okresie, bo wraz z końcem roku kończy się kadencja obecnego zarządu, co oznacza, że nowy prezes może kierować nim jedynie przez kilka miesięcy.

Kim jest nowy prezes PZU?

Bogdan Benczak jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, z dodatkowymi studiami podyplomowymi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządach i radach nadzorczych spółek w Polsce i krajach bałtyckich, w tym w PZU, ERGO Insurance i ADB Gjensidige Lietuva.

Pełnił funkcje prezesa i dyrektora w licznych spółkach finansowych, a obecnie kieruje radami nadzorczymi PZU Zdrowie, PZU Lietuva oraz PrJSC IC PZU Ukraine, będąc także członkiem rad nadzorczych Polskiej Fundacji Narodowej i Link4 TU SA.

