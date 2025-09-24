Kursy walut 24 września 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Po wtorkowych spadkach sytuacja na rynku walut odwróciła się diametralnie. Wszystkie cztery główne waluty zyskują wobec złotego. Dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling notują wzrosty, odrabiając straty z poprzedniej sesji.

Środa przynosi wyraźne osłabienie złotego, a królem dnia jest dolar, który odnotował najwyższy skok.

Rynek walut – analiza dnia (24 września 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6254 zł, czyli więcej niż we wtorek (3,6050 zł). Amerykańska waluta wraca na ścieżkę wzrostową.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2676 zł, wobec 4,2552 zł dzień wcześniej. Wspólna waluta odnotowuje umiarkowane umocnienie.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5660 zł, rosnąc z poziomu 4,5527 zł. Szwajcarska waluta utrzymuje stabilne wzrosty.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,8879 zł, czyli więcej niż we wtorek (4,8686 zł). Brytyjska waluta notuje solidne odbicie po wcześniejszych spadkach i znów zbliża się do symbolicznej granicy 5 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 24 września

dolar – 3,6254 zł

euro – 4,2676 zł

frank szwajcarski – 4,5660 zł

funt szterling – 4,8879 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 23 września

dolar – 3,6050 zł

euro – 4,2552 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8686 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 września

dolar – 3,6255 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5651 zł

funt szterling – 4,8933 zł

Czytaj też:

Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Wygrał 120 milionów euro! W Eurojackpot padła główna wygranaCzytaj też:

Bitcoin tanieje, ale fundamenty są mocne. Co dalej z rynkiem?