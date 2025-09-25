Kursy walut 25 września 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Po środowych wzrostach sytuacja na rynku walut uległa korekcie. Dolar zyskuje wobec złotego, natomiast euro, frank szwajcarski i funt szterling notują spadki. Królem dnia pozostaje amerykańska waluta, który odnotowała najwyższy wzrost.

Rynek walut – analiza dnia (25 września 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6295 zł, czyli więcej niż w środę (3,6254 zł). Amerykańska waluta wraca na ścieżkę wzrostową.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2619 zł, wobec 4,2676 zł dzień wcześniej. Kurs wspólnej waluty zniżkuje minimalnie po środowych wzrostach.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5604 zł, wobec 4,5660 zł w środę. Wartość franka pozostaje w granicach stabilnego poziomu tygodniowego.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,8825 zł, czyli mniej niż w środę (4,8879 zł). Kurs brytyjskiej waluty wykazuje umiarkowaną korektę, pozostając poniżej granicy 5 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 25 września

dolar – 3,6295 zł

euro – 4,2619 zł

frank szwajcarski – 4,5604 zł

funt szterling – 4,8825 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 24 września

dolar – 3,6254 zł

euro – 4,2676 zł

frank szwajcarski – 4,5660 zł

funt szterling – 4,8879 zł

Kursy walut – wtorek, 23 września

dolar – 3,6050 zł

euro – 4,2552 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8686 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 września

dolar – 3,6255 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5651 zł

funt szterling – 4,8933 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

