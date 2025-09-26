Kursy walut 26 września 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Po wczorajszych niewielkich wzrostach sytuacja na rynku walut utrzymuje lekką zmienność. Dolar i frank szwajcarski zyskują wobec złotego, euro rośnie nieznacznie, natomiast funt szterling traci minimalnie. Dolar pozostaje najdynamiczniejszą walutą dnia.

Rynek walut – analiza dnia (26 września 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6528 zł, czyli więcej niż w czwartek (3,6295 zł). Amerykańska waluta kontynuuje wzrost wobec złotego i utrzymuje się na ścieżce zwyżkowej.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2668 zł, wobec 4,2619 zł dzień wcześniej. Kurs wspólnej waluty zyskuje minimalnie, pozostając w granicach stabilnego poziomu tygodniowego.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5705 zł, wobec 4,5604 zł w czwartek. Wartość franka wykazuje niewielki wzrost, utrzymując się w pobliżu tygodniowych szczytów.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,8819 zł, czyli nieznacznie mniej niż wczoraj (4,8825 zł). Kurs brytyjskiej waluty odnotowuje minimalną korektę, pozostając poniżej granicy 5 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 26 września

dolar – 3,6528 zł

euro – 4,2668 zł

frank szwajcarski – 4,5705 zł

funt szterling – 4,8819 zł

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 25 września

dolar – 3,6295 zł

euro – 4,2619 zł

frank szwajcarski – 4,5604 zł

funt szterling – 4,8825 zł

Kursy walut – środa, 24 września

dolar – 3,6254 zł

euro – 4,2676 zł

frank szwajcarski – 4,5660 zł

funt szterling – 4,8879 zł

Kursy walut – wtorek, 23 września

dolar – 3,6050 zł

euro – 4,2552 zł

frank szwajcarski – 4,5527 zł

funt szterling – 4,8686 zł

Kursy walut – poniedziałek, 22 września

dolar – 3,6255 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5651 zł

funt szterling – 4,8933 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

