Weekend bez BLIKA i przelewów. Utrudnienia m.in. w Pekao

Aż siedem banków zaplanowało na najbliższy weekend prace techniczne. O szczegółach informuje serwis Bankier.pl. Utrudnienia dla klientów zaczną się jutro rano.

Prace serwisowe w bankach. Zacznie się jutro rano

Prace serwisowe w sobotę, w godz. 8.00-16.00 zaplanował ING Bank Śląski. W tym czasie niedostępny będzie moduł Makler w Moim ING. Na tym jednak nie koniec złych wieści dla klientów, bowiem przerwy techniczne czekają ich również w przyszłym tygodniu. W nocy z czwartku na piątek (2/3 października) od godz. 23:00 do 6:00 utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z kartami. Problemy mogą występować m.in. podczas płatności kartami w terminalach płatniczych i wypłat pieniędzy z bankomatów.

Większość instytucji zaplanowała prace serwisowe w nocy z soboty na niedzielę. Od 23.00 do 7.00 z utrudnieniami muszą liczyć się klienci Santander Bank Polska. W tych godzinach niedostępne będą:

płatności Blikiem

bankowość internetowa

przelewy zwykłe

przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash)

płatności w sklepach internetowych (Przelew24).

Nieco dłużej, bo od 22.00 do 7.30 niedostępny będzie Kantor Santander.

W podobnych godzinach (od 21.30 do 6.00) przerwa techniczna czeka klientów Santander Consumer Banku. W tym czasie niedostępne będą transakcje kartami kredytowymi. Nie będzie można także zalogować się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.

Od 22.00 do 6.00 rano potrwają prace serwisowe w Alior Banku. W ich trakcie nie będzie można zalogować się także do aplikacji mobilnej oraz do bankowości internetowej.

Z kolei klienci mBanku – w godz. 2.30 – 7.30 – nie bedą mieli możliwości zalogowania się na swoje konto w internecie i w aplikacji mobilnej. W tym czasie nie będzie tez możliwości płatności kartami w internecie dotknie klientów mBanku. Od 7.00 do 10.00 nie będzie można zalogować się także do serwisu transakcyjnego mInwestor, eMakler i mBank Giełda.

Trudna niedziela dla klientów Pekao

Niedziela upłynie pod znakiem utrudnień dla klientów Toyota Banku i Banku Pekao. Prace serwisowe w pierwszej instytucji będą prowadzone od 0.00 do 16.00. W tych godzinach utrudniony będzie dostęp do bankowości internetowej oraz mobilnej. Nie będzie można skorzystać również z tzw. szybkich płatności. Podobne niedogodności czekają klientów banku w nocy z wtorku na środę (30 września / 1 października).

Drugi największy bank w Polsce modernizację swoich serwisów zaplanował w godz. 12.00 – 19.00. W tym czasie klienci będą mogli odczuć trudności w dostępie do składania dyspozycji i zleceń na rachunkach inwestycyjnych oraz dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz obligacji w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay oraz platformie eTrader Pekao.

