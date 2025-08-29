Wielka reforma w Pekao. 95 proc. pracowników zgodziło się na nowe warunki

Bank Pekao ogłosił istotne zmiany w systemie wynagradzania i premiowania części zatrudnionych. Jak poinformowano w czwartkowym komunikacie, aż 95 proc. osób, którym zaproponowano nowe zasady, wyraziło zgodę na ich wprowadzenie. Pozostali pracownicy zostali objęci specjalnym porozumieniem zawartym ze związkami zawodowymi.

Kogo dotyczą zmiany?

Propozycja nowych warunków została skierowana do 2,7 tys. pracowników banku zatrudnionych na kontraktach menedżerskich w formie umów o pracę. Spośród tej grupy, 2515 osób zaakceptowało zmodyfikowane zasady. Bank Pekao zatrudnia w sumie ok. 13,5 tys. osób, a więc zmiany dotknęły jedynie część załogi.

Co z osobami, które nie przyjęły nowych zasad?

Łącznie 138 pracowników odmówiło podpisania propozycji. Wobec nich Pekao podpisał porozumienie z trzema związkami zawodowymi, które przewiduje zastosowanie tzw. wypowiedzeń zmieniających w ramach procedury zwolnień grupowych. Bank podkreśla, że mimo użycia takiego sformułowania, nie planuje faktycznych zwolnień. Pracownicy mają bowiem czas – przez połowę okresu wypowiedzenia – na podjęcie decyzji, czy przyjąć nowe warunki. Brak zgody oznaczać będzie rozwiązanie umowy po okresie wypowiedzenia.

W komunikacie wskazano również, że dla osób, które ostatecznie nie zaakceptują zmian, ustalono warunki odpraw oraz dodatkowych świadczeń. Proces wręczania wypowiedzeń rozpocznie się 1 września i potrwa do końca miesiąca. Koszt całej operacji oszacowano na ok. 22 mln zł brutto, choć ostateczna kwota będzie znana po zakończeniu procesu.

Dlaczego Pekao wprowadza zmiany?

Już 11 sierpnia bank zapowiadał, że od stycznia 2026 r. 2,7 tys. osób objętych umowami o pracę będzie funkcjonować w nowych warunkach wynagrodzeń i premii. Bank informował wówczas, że głównym celem jest dostosowanie systemu do obecnych realiów rynkowych oraz zwiększenie motywacji zatrudnionych. Podkreślono również, że zmiany mają prowadzić do ujednolicenia zasad wynagradzania z rozwiązaniami wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Kontrola PIP i nowe obowiązki

Przypomniano, że w 2024 r. Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązała bank do przyspieszenia działań związanych z wdrożeniem zakładowego źródła prawa pracy regulującego obszar wynagrodzeń. W rezultacie Pekao zdecydował się na kompleksowe zmiany w systemie płac i premii dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

